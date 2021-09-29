Топ-3 исторических сериала о настоящих королевах

«Екатерина», с 2014





София Фредерика (Мария Александрова) отправляется в Россию из родной Пруссии, чтобы вступить в брак с наследником российского престола Петром Федоровичем. Приняв христианство, она превращается в Екатерину Алексеевну. Девушка оказывается не из робкого десятка. Она заручается поддержкой и совершает дворцовый переворот, обеспечив себе трон. Почти 35 лет она будет править Россией и войдет в историю под именем Екатерины Великой. Сериал выдержал три сезона. Четвертый сезон станет заключительным.





«Виктория», с 2016





В центре сюжета — юная королева Виктория, взошедшая на престол в 1837 году (Дженна Коулман). Она начинает правление капризной девушкой, а заканчивает — национальным символом. Виктория правила 63 года. Эту эпоху называют викторианской. Она стала временем процветания Великобритании. В стране уже оформилась конституционная монархия, но Виктория пыталась влиять на политику. В сериале представлены взаимоотношения монарха и парламента, заговоры и строгие принципы королевы. Пока вышло два сезона исторической драмы. Создатели объявляли о планах снять третий сезон, но пока производство приостановили.





«Корона», с 2016





Один из самых дорогих сериалов Великобритании рассказывает историю Елизаветы II, правящей королевы Великобритании. Действие начинает с ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. Молодая монархиня понимает, что ее реальные полномочия сильно ограничены. Она решает не просто носить титул, доставшийся по праву рождения, а показать силу характера и верность долгу. В первом и втором сезоне Елизавету играет Клэр Фой, в третьем и четвертом — Оливия Колман, в пятом и шестом роль исполнит Имельда Стонтон. Пока вышли четыре сезона, выход пятого запланирован на будущий год. Последние сезоны расскажут о царствовании Елизаветы на рубеже ХХ-ХХI веков.





Фото: кадр из сериала «Корона»