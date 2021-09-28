Путин поздравил Ролдугина с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, народного артиста РФ Сергея Ролдугина с 70-летним юбилеем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства отметил стремление виолончелиста внести личный вклад в сбережение духовного достояния России. «Вас, прославленного виолончелиста, дирижера с мировым именем, блестящего педагога и организатора, отличает преданность музыкальному искусству, стремление внести личный вклад в сбережение культурного, духовного достояния России, поддержать и достойно воспитать молодые таланты, открыть им путь к вершинам исполнительского мастерства», – сказано в поздравлении президента.

Путин также пожелал юбиляру вдохновения, новых успехов в работе и творчестве, крепкого здоровья.