Путин поздравил Ролдугина с 70-летием

28.09.2021
Глава государства отметил стремление виолончелиста внести личный вклад в сбережение духовного достояния России. «Вас, прославленного виолончелиста, дирижера с мировым именем, блестящего педагога и организатора, отличает преданность музыкальному искусству, стремление внести личный вклад в сбережение культурного, духовного достояния России, поддержать и достойно воспитать молодые таланты, открыть им путь к вершинам исполнительского мастерства», – сказано в поздравлении президента.
Путин также пожелал юбиляру вдохновения, новых успехов в работе и творчестве, крепкого здоровья.