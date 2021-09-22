Как вспыхнула и угасла звезда певицы Линды

Необычный образ, интересные музыкальные решения, яркие клипы — Линда быстро привлекла внимание к своей работе. Ее с уверенностью можно назвать одним из символов отечественной музыкальной сцены 1990-х годов. Чем сегодня занимается некогда самобытная певица?





Светлана Гейман родилась в Казахстане, куда сослали семью ее бабушки. Отец будущей певицы со временем стал крупным банкиром, а мать из инженеров перешла в домохозяйки. В детстве Свете пришлось не раз переезжать, пока ее семья не обосновалась в Москве. Девочке было трудно адаптироваться к новой жизни. Она увлеклась музыкой.





На пути к успеху





После окончания школы поступила в Гнесинку. Начала участвовать в конкурсах, на одном из которых познакомилась с продюсером Юрием Айзеншписом. Он хотел сделать из Линды отечественную Мадонну. Ее первый клип «Игра с огнем» отсылает к стилистике американской дивы того времени.





В это же время Линда познакомилась с Максом Фадеевым, с которым начала работу над первым альбомом. В 1994 году они выпустили пластинку «Песни тибетских лам», которая не вписывалась ни в одно музыкальное направление. Альбом привлек внимание к начинающей певице и молодому продюсеру.





Злые языки говорили, что карьере Линды финансово помог ее отец, который к тому времени стал успешным банкиром. Для 90-х годов это была обычная история. Не раз на сцене появлялись певцы и певицы, которые быстро исчезали. Однако Линда обладала настоящим талантом, который только начинал раскрываться.



Бум популярности





Взрыв популярности произошел после выхода второй пластинки «Ворона». Линда стала звездой, а Фадеев приобрел славу прекрасного продюсера. Они выпустили альбом ремиксов. Два года Линда ездила с концертами по городам России и соседних стран, о которых ходили невероятные слухи. Линду обвиняли в экспрессивном поведении и странных выходках вроде нападений на охранников. Выбитые окна, сломанные пальцы, ревущие толпы и невероятный драйв сопровождали ее концерты.





В это же время продолжалась работа над третьим альбомом, в ходе которой отношения Линды и Фадеева ухудшились. Выход альбома переносился, в том числе из-за кризиса 1998 года. В итоге он вышел под названием «Плацента», но не снискал успеха предшественника.





Разногласия и коммерческий провал привели к разрыву творческого тандема. Линда начала сотрудничать с другими авторами и самостоятельно писать тексты и музыку. Тогда же последовали кардинальные перемены в имидже певицы. Она рассталась с образом готической дивы, обрезав длинные волосы. Затем стала блондинкой, а потом огненно-красной фурией.



Новый этап





В нулевые Линда добилась нового успеха, работая с Universal Music. Тогда вышел сингл «Цепи и кольца», последовали многочисленные выступления на концертах и фестивалях. Представители компании познакомили певицу с греческим музыкантом и продюсером Стефаносом Корколисом. В паре с ним у Линды начался новый этап в творчестве и личной жизни — они поженились. Их первый совместный альбом «АлеАда» был очень успешен в Греции, но не в России.





Какое-то время казалось, что Линда пропала. Она жила в Греции, где продолжала заниматься музыкой. Последний альбом Линда выпустила в прошлом году. Его приняли довольно тепло, однако концерты в поддержку пластинки перенесли из-за пандемии.





Линда не стала однодневным проектом, оплаченным отцом, не стала и «российской Мадонной». Она стала громким и интересным событием в музыкальной жизни страны, продемонстрировав разные грани своего таланта.





Фото: кадр из клипа «Северный ветер»