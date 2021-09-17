Тайная гибель звезды индийского кино Шридеви

Шридеви Капур стала одной из самых известных актрис индийского кино. Она начала сниматься с четырех лет. За время профессиональной карьеры появилась в 300 фильмах и прославилась на весь мир.





Творческий путь





Шридеви родилась в 1963 году в Таминладе, расположенном на юге Индии. Ее родной язык — тамильский. При этом с подросткового возраста она играла в фильмах на четырех языках. Со временем она все чаще стала появляться в фильмах на хинди. Эта индустрия известна в мире как Болливуд.





В 80-е и начале 90-х годов Шридеви активно снималась. В это время она считалась самой высокооплачиваемой актрисой Индии. Среди ее партнеров по съемочной площадке были ведущие актеры того времени — Митхун Чакраборти, Джитендра, Анил Капур, Амитабх Баччан и другие. Она завоевала сердца поклонников в Индии и за ее пределами.





Перерыв в карьере и смерть





В 1996 году Шридеви вышла замуж за известного продюсера Бони Капура. Через год она родила дочь и ушла из кино. По словам актрисы, жесткий график не позволял уделять время семье. В то время у нее был на руках младенец, а ее мама тяжело болела. Вскоре мать умерла. Через три года у актрисы родился второй ребенок. Еще через несколько лет она вернулась в индустрию, снявшись в сериале. При этом Шридеви не появлялась на публике и не давала интервью. Она не сообщала о планах снова войти в индустрию.





Возвращение в большое кино произошло в 2012 году. Критики высоко оценили ее актерскую игру после долгого перерыва. Поклонники были в восторге от возвращения любимой актрисы. В 2017 году Шридеви сыграла в картине собственного производства «Мама». Она стал ее 300-й работой. Последним появлением в кино стало камео в фильме 2018 года «Ноль».





В том же году Шридеви умерла при странных обстоятельствах. Она находилась на свадьбе племянника в Дубае. Причиной смерти назвали несчастный случай. Предполагается, что актриса потеряла сознание, когда принимала ванну, и захлебнулась. В ее крови обнаружили алкоголь. Однако, по словам родственников, Шридеви не была зависима от алкоголя. Ей было 53 года.





Фото: кадр из фильма «Прозрение»