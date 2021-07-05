На ВДНХ открыли фотовыставку «Наука — это красиво»

Экспозицию организовали Политехнический музей и Курчатовский институт, сообщили в Минкультуры РФ.

Выставка «Наука — это красиво» начала работу в центре «Космонавтика и авиация». Все снимки с изображением объектов научных исследований были сделаны сотрудниками Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в лабораториях, отмечается в сообщении.

В трех тематических залах экспозиции посетителям представлена неповторимая красота объектов исследований, обычно доступная только ученым. Это фотографии физических и химических объектов и структур, кристаллов и природных материалов, зафиксированных с помощью научных приборов.

В первом зале «Инструменты познания» можно будет увидеть элементы сложных мегаустановок «ТОКАМАК», где внутри раскаленной плазмы идет процесс синтеза. Посетителям откроется голубое «черенковское» свечение, исходящее от топливных сборок одного из самых мощных в мире исследовательских нейтронных реакторов ПИК в Гатчине.

В разделе «Тайны материалов» представлена кристаллография, кристаллы белков, выращенные в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС). Понять, из чего состоит окружающий мир, зрители смогут в третьем зале — «Природоподобные технологии». Хорошо видимую на снимке колонию цианобактерий с поверхности озера Байкал используют в экспериментах ученые Курчатовского института.

Экспозиция будет открыта до 31 июля 2021 года.

Фото: Минкультуры России