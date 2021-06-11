Понятия «креативные индустрии» и «творческое предпринимательство» закрепят в законе

Министерство культуры России представило на общественное обсуждение законопроект, который создаст условия для развития креативных индустрий.

Создать основу для развития креативных индустрий предлагается в проекте поправок в закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Документ подготовлен в рамках подхода, сформулированного Администрацией президента РФ совместно с предпринимательским и творческим сообществом при участии Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и Федерации креативных индустрий.

«Документ проработан совместно с экспертным обществом. Мы впервые характеризуем сферу креативных индустрий, закрепляем понятия, необходимые для развития этого института... Уже есть понимание, по каким направлениям креативные индустрии будут развиваться. Это повышение конкурентоспособности отечественных творческих продуктов, поддержка креативных предпринимателей, акцент творческих решений на популяризацию культурного наследия нашей страны, развитие современных цифровых технологий для создания творческих продуктов», – пояснила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам ПМЭФ-2021.

Законопроект увязывает определение креативных индустрий с наличием интеллектуальной собственности. Так, к креативным индустриям предложено отнести предприятия, значительную долю расходов которых составляет оплата труда творческих специалистов, то есть вложения в производство нематериальных активов. Точно так же критерием отнесения к креативной индустрии может стать доля дохода, полученного от распоряжения интеллектуальной собственностью. Это позволит не вдаваться в подробности конкретных видов экономической деятельности или название отраслей, будь то архитектура или гастрономия, не спорить о том, кто именно заслуживает льгот и преференций. Бизнесы с высокой долей интеллектуальной собственности на балансе могут быть внесены в реестр креативных индустрий. Это позволит государству развивать инфраструктуру креативного предпринимательства в форматах государственно-частного партнерства, вводить специальные налоговые режимы, различные льготы, субсидии и преференции для предпринимателей (или организаций), создающих новый экономический ресурс на основе интеллектуальной собственности.

Предложенные законопроектом поправки – это свидетельство развития актуального тренда на укрепление позиций креативных индустрий в стране, заданного Межведомственной комиссией под председательством первого замглавы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Кроме законопроекта подготовлена комплексная «Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года», которая сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Тема креативного предпринимательства также найдет отражение в формате отдельного проекта «Придумано в России» в разрабатываемую в настоящее время «Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации» по поручению Михаила Мишустина.

Сергей Кириенко подчеркнул, что творчество как инвестиционно-привлекательный бизнес может и должно порождать значимую долю национального валового продукта, при этом система государственной поддержки отрасли должна ориентироваться на конкретный запрос бизнес-сообщества.

Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский уверен, что законопроект отражает чаяния бизнеса. По его словам, участие Минкульта в подготовке законопроекта вполне логично: «Креативные индустрии – это огромная творческая сила, которая в развитых странах считается фундаментом и драйвером экономики. Сила, обеспечивающая производство идей, смыслов, образов и образцов для подражания – самого востребованного продукта информационного общества. Сила, благотворно действующая на общество в целом. Законопроект о статусе креативных индустрий определяет их как культурообразующую сферу, которая может и должна стать основой для перехода к экономике знаний».

В то же время очевидно, что креативные индустрии находятся на пересечении отраслей и в работе над законопроектом примут участие разные ведомства. На это обратила внимание директор Роскультцентра и фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Абрамова: «Сфера креативных индустрий – это межведомственное поле, и разработка таких инициатив предполагает также участие Министерства экономического развития и Министерства цифрового развития. Потому что креативные индустрии – это не только про творчество, это про новую экономику и инновационные подходы. Безусловно, мы рады, что Министерство культуры создает на своей базе площадку для межведомственного взаимодействия с вовлечением креативного сообщества».

Несмотря на то, что у каждой индустрии свои традиции, практики и истории успеха, законопроект выявляет общий знаменатель и позволяет стимулировать развитие отрасли в целом, отметила заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова: «Поправки в законодательство дадут дополнительной стимул для развития всех креативных индустрий, наконец формализуя возможность для их представителей становиться субъектами экономической деятельности. Этот законопроект – один из первых, но важнейших шагов на государственном уровне, обеспечивающих системную поддержку креативных индустрий, создающих условия для самореализации и развития талантов, в том числе в регионах, а также закрепляющих не только культурную, но и коммерческую ценность интеллектуальной собственности».

Директор Центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина подчеркнула, что точное определение креативных индустрий, которое дано в законопроекте, будет полезно не только бизнесу, но и налоговикам, инвесторам, государству: «Обществу в целом сегодня надо понять, кто играет на этом рынке, с кем можно иметь дело, кому надо оказывать государственную поддержку».

Креативные индустрии остро нуждаются в заемных средствах, однако в отсутствие развитого рынка интеллектуальных прав зачастую не могут использовать нематериальные активы в качестве залога, подтвердить капитализацию компании на основе оценки интеллектуальной собственности. Новый законопроект создает предпосылки для развития рынка финансовых услуг и укрепляет позиции в том числе небольших креативных агентств, уверена управляющий партнер DPG Russia, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алена Кремер. «Сегодня в нашей индустрии рекламы и маркетинговых коммуникаций очень трудно разобраться, что в действительности есть за душой у каждого конкретного участника рынка. С появлением реестра субъектов творческого предпринимательства рынок легализуется и, само собой, от этого выиграют не только профессионалы, но и потребители наших продуктов и услуг», – отметила она.