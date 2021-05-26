«Живому о мертвом»: В Петербурге выставят на торги записку Распутина своему убийце

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Российского Аукционного Дома.

Аукцион «Предметы искусства. Букинистика. Винил» состоится 27 мая в Петербурге. Желающие смогут купить такие раритеты, как записка Григория Распутина, первое издание «Евгения Онегина», пуанты Майи Плисецкой и другие.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой торги будут идти без очных участников. Всего на аукцион будет выставлено 311 лотов в диапазоне начальных цен от 1 тыс. до 12 млн рублей.

Самым интересным лотом, по мнению аукционеров, является записка Григория Распутина, написанная в 1915 – 1916 гг. его убийце — князю Феликсу Юсупову. Также представляют интерес для ценителей истории пуанты русской балерины Майи Плисецкой с ее автографом.

Текст записки Григория Распутина князю Феликсу Юсупову гласит: «Помочь надо живому о мертвом ангелы радовать будут. Цылую Григорiй». Лот оценивается в 760–780 тыс. рублей.

Как известно, Распутин любил отправлять с подобными записками к тем, от которых ему требовалась помощь. Конкретный повод, по которому Распутин обращается к Юсупову, неизвестен, но таковых могло найтись множество.

«Некий мистический ореол лоту придает то, что жертва пишет убийце о «живых и мертвых». Историческую ценность лоту придает тот факт, что записка написана Распутиным незадолго до его гибели и адресована одному из участников и, по общепринятому мнению, основному организатору убийств», — отмечается в сообщении РАД.