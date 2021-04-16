В Ивановской области откроют две модельные библиотеки

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Об этом рассказала журналистам председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева.

Так называемые библиотеки нового поколения откроются в Пучеже и Гавриловом Посаде не позднее сентября 2021 года. Сейчас в зданиях уже начаты ремонтные работы, отметила спикер. Освоение средств будут контролировать региональные парламентарии, при необходимости они готовы поддержать благоустройство прилегающих территорий и подключение скоростного интернета, отметила она.

Формат модельных библиотек означает модернизацию действующих библиотек с созданием в них комфортного рабочего пространства и зон отдыха, реабилитации и социальной адаптации, а также творческих мастерских. Для включения в программу представители библиотек могут представить план преобразований, который должен быть интересным и качественным.

В случае положительного решения учреждению предоставляются гранты средств федерального бюджета на сумму 5 млн руб. На эти средства библиотека может обновить свой книжный фонд, купить удобную мебель, современное оборудование, в том числе компьютер, интерактивную доску, очки виртуальной реальности и устройства для оцифровки книг, пояснила Дмитриева.