Найшуллер объяснил успех в США боевика «Никто» карикатурными русскими злодеями

Кадр из к/ф "Никто"

Об этом режиссер рассказал в интервью «Известиям».

Фильм Ильи Найшуллера уже третью неделю остается лидером американского проката. По мнению создателя картины, этот успех объясняется великолепными актерскими работами.

Кроме голливудского актера Боба Оденкерка, в фильме сыграли Алексей Серебряков, Александр Паль и Сергей Шнуров. Участие российских артистов в фильме стало условием, которое режиссер поставил американским коллегам.

По словам Найшуллера, ему предлагали снимать южнокорейских злодеев, однако он настоял, чтобы они были русскими. По его словам, ему было принципиально снимать русских, говорящих между собой на родном языке.

Благодаря его настойчивости в фильме сыграли известные русские актеры. «Карикатурно, когда люди, не подготовившись к съемкам, даже имена русским персонажам дают не наши. Такова традиция Голливуда», — пояснил Найшуллер.

Посмотрев пробы Серебрякова, американцы воскликнули: «Илья, это наш злодей!» С первых же смен актера, по словам Найшуллера, они ходили и повторяли: «Oh, my God! It's so cool!» В жанре, где злодеи обычно выглядят плоскими, в «Никто» получилось что-то интересное и аутентичное, отметил режиссер.