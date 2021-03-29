Максим Матвеев сыграл в авантюрном сериале Юрия Мороза «Теория вероятности»

Актер исполнил роль математика, попавшего в игорный бизнес, сообщает РИА Новости.

Герой Матвеева должен помочь брату, который проиграл крупную денежную сумму, и придумывает схему, с помощью которой казино можно обыграть. Однако его план проваливается, брат погибает, а хозяин казино (Игорь Миркурбанов) требует возвращения долга.

Чтобы выйти из положения, математик нанимается к конкуренту своего противника (Артем Ткаченко). Погружаясь в мир фишек и карт, герой становится одержим теорией вероятности, говорится в сообщении.

По словам Матвеева, таких ролей у него еще не было. «Мой герой — не игрок в классическом понимании этого слова, это скорее абстрактное понятие. Он мыслит комбинациями и играет, строя стратегии и решая судьбы людей», — рассказал актер.

В проекте также сыграли Александра Ребенок, Дмитрий Астрахан, Роман Мадянов и другие.