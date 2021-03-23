На реставрацию замка в Выборге выделят дополнительно 254,3 млн руб.

23.03.2021
Соответствующее письмо губернатору Александру Дрозденко направил первый замминистра культуры Сергей Обрывалин. Выделение дополнительных 254.3 млн руб. Ленобласти согласовало Минкультуры России.
Эти средства будут потрачены на реставрацию сооружений Замкового острова, в том числе погреба башни Олафа, винного погреба, Кузнечного дворика, юго-западной стены, Райской башни и Башни сапожника, западного и восточного корпусов, восточного и южного бастиона, крепостных валов и въездной дамбы.
В 2020–2022 годах из федерального бюджета на реставрацию первого и второго корпусов арсенала, тюрьмы и башни Олафа в замке было уже выделено 333 млн руб.