В Ленобласти началось восстановление деревянной церкви XVII века

10.03.2021
Храм был построен в 1696 году уже после запрета строительства шатровых храмов, однако местные жители пренебрегли запретом и построили его по старым традициям, рассказал изданию краевед Петр Васильев.
Работы по восстановлению храма начались в рамках региональной программы «Сохранение культурного наследия». Мастера стремятся свести к минимуму изменения в конструкции.
Новые несущие столбы вытесали из огромных стволов лиственницы и украсили резьбой в соответствии с оригиналами. Кроме того, эксперты переберут алтарь и заменят сгнившие бревна.
Сейчас бригада реставраторов с помощью домкратов поднимает строение, чтобы заменить нижние венцы. До конца года основная часть работ будет закончена, и в храме будет снова отслужена литургия.