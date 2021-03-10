В Ленобласти началось восстановление деревянной церкви XVII века

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Никольская церковь в Согиницах насчитывает 325 лет, сообщает сетевое издание «Смотрим».

Храм был построен в 1696 году уже после запрета строительства шатровых храмов, однако местные жители пренебрегли запретом и построили его по старым традициям, рассказал изданию краевед Петр Васильев.

Работы по восстановлению храма начались в рамках региональной программы «Сохранение культурного наследия». Мастера стремятся свести к минимуму изменения в конструкции.

Новые несущие столбы вытесали из огромных стволов лиственницы и украсили резьбой в соответствии с оригиналами. Кроме того, эксперты переберут алтарь и заменят сгнившие бревна.

Сейчас бригада реставраторов с помощью домкратов поднимает строение, чтобы заменить нижние венцы. До конца года основная часть работ будет закончена, и в храме будет снова отслужена литургия.