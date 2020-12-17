На дне самого большого озера Норвегии начнется поиск кораблей викингов

17.12.2020
Крупнейшее озеро Норвегии Мьёса имеет богатую историю — на его дне находится множество свидетельств прошлого. Ученые Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU)решили найти эти артефакты.
Сейчас над проектом работают инженеры, археологи, биологи и другие специалисты. «До сих пор наши знания о Мьёсе были очень ограничены, но этот проект все исправит», — рассказал журналистам один из ведущих исследователей Ойвинд Эдегард.
Во время Второй мировой войны в Мьёса утонул норвежский военный конвой, переправлявшийся на север с боеприпасами для пополнения арсенала норвежских сил. Мост был взорван, норвежцы решили пересечь замерзший фьорд по льду, но застряли между Эйдсволлом и Тотеном. Все автомобили — несколько грузовиков, легковые машины и автобус — в конечном итоге затонули.
Однако еще сильнее волнует возможность обнаружить найти древние корабли, отмечают ученые. «Мы знаем, что Мьёса активно использовалось для судоходства в эпоху викингов и средневековье. Если бы мы обнаружили такой корабль, это было бы фантастическим открытием, мы даже не смеем надеяться», — отметил Эдегард.
В начале 1980 годов во время строительства моста Мьёш некий дайвер-любитель заявил, что видел на дне большое гребное судно длиной около 20 метров. Глубина озера в этом районе достигает около 80 метров, поэтому ученые собираются тщательно изучить озеро.