Усадебный дом XVIII века на Большой Ордынке в Москве стал памятником культурного наследия

16.12.2020
Здание сохранило до наших дней свою первоначальную планировку и элементы декора интерьеров, в числе которых изящные лепные розетки и карнизы. Сохранилась также отделка стен подвала из большемерного кирпича и белого камня, характерная для построек XVIII века.
«Здание официально получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Это значит, что теперь оно находится под охраной государства и его исторический облик не может быть изменен. Любые работы по сохранению памятника будут проходить под контролем города», — приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Здание по адресу Большая Ордынка, дом 19, строение 2, за свою историю сменило нескольких хозяев. Вначале в нем жил секретарь Сибирского приказа С.П. Климонтов, затем отставной поручик Н.Д. Пашков.
После них в доме стала жить почетная гражданка и временная московская купчиха второй гильдии И.А. Блохина. В начале прошлого века дом стал собственностью купцов братьев Шемшуриных, которые открыли в усадьбе краскотерочное производство.