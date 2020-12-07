Путин поздравил Пермский театр оперы и балета со 150-летием

Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля в понедельник.

В своем поздравительном обращении президент РФ выразил уверенность в том, что артисты театра будут и впредь радовать поклонников громкими премьерами.

«Важно, что сегодня театр по-прежнему является признанным культурным, просветительским центром, хорошо известным не только в России, но и далеко за ее пределами», — подчеркнул глава государства. По словам Путина, театр обладает мощным созидательным и духовным потенциалом, поэтому остается востребованным самой взыскательной публикой.

«Нынешний коллектив достойно продолжает художественные традиции своих предшественников, воплощает в жизнь интересные, неординарные идеи и замыслы», — подчеркнул глава государства.

В поздравлении также говорится, что коллектив театра известен своим серьезным вкладом в развитие отечественного искусства и популяризацию уникального творческого наследия композитора Петра Чайковского.

Пермский театр оперы и балета был создан в 1870 году. В 1965 году театр получил имя Чайковского.