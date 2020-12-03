Антологию современной академической музыки выпустили Союз композиторов России и «Мелодия»

Коллекция Sound Rewiew («Звуковой обзор») издана в шести цифровых альбомах, сообщила пресс-служба Союза композиторов России.

Альбомы с музыкой современных композиторов уже доступны на цифровых площадках с 3 декабря, говорится в сообщении. Собрание Sound Rewiew стало первой в истории России антологией современной академической музыки, увидевшей свет после 2000-х годов.

Организаторами проекта стали Союз композиторов России и фирма «Мелодия», воплотил музыку в звуке Московский ансамбль современной музыки.

Коллекция представляет композиторов, которые сформировали звуковой контекст последнего двадцатилетия, говорится в сообщении. В двух цифровых альбомах собраны первая и вторая волны русского авангарда, представленная такими композиторами, как Артур Лурье, Александр Мосолов, София Губайдулина, Эдисон Денисов, Валентин Сильвестров, Арво Пярт и Владимир Тарнопольский.

В четырех альбомах собраны произведения авторов 1970-1990 годов рождения. В их числе Владимир Раннев, Дмитрий Курляндский, Павел Карманов, Алексей Сюмак, Кузьма Бодров, Настасья Хрущева, Ольга Бочихина, Алексей Сысоев, Николай Хруст, Алексей Наджаров, Николай Попов, Владимир Горлинский и Анна Поспелова.

Альбомы представлены на сервисах Apple Music, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», YouTube, Sportify, Deezer и Tidal, а также и других цифровых платформах.