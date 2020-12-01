В Москве объявили победителей конкурса «Дом культуры. Новый формат»

01.12.2020
Всего на конкурс было подано более 170 заявок от федеральных и муниципальных культурно-досуговых учреждений из 77 регионов страны. Конкурс прошел по трём номинациям, в него вошли проекты, реализованные домами культуры на поселенческом, муниципальном и региональном уровнях.
В каждой номинации экспертным советом были определены по три лауреата. В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты культурно-досуговой сферы.
Победителями в первой номинации «Проекты, реализованные сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа» стали Культурно-образовательный центр им. Жуковского Белёвского центра развития культуры и туризма Тульской области, Междуреченский сельский дом культуры Кольского района Мурманской области и Сельский дом культуры поселения «Будалан» Забайкальского края.
Во второй номинации «Проекты на муниципальном уровне» лауреатами стали культурный центр «Московский» в Казани, Республика Татарстан с проектом «Синергия поколений», культурный центр «Соломбала-Арт» Архангельской области с проектом «Арктическая сказка» и Централизованная клубная система города Чебоксары с проектом «Республиканский фестиваль-квест «Ача-па́ча Акатуйе» («Детский Акатуй»).
В третьей номинации «Проекты, реализованные региональными культурно-досуговым учреждениями на уровне субъекта» лауреатами стали Белгородский государственный центр народного творчества с проектом «Кластерная модель формирования сети культурно-досуговых учреждений Белгородской области», Республиканский центр народного творчества Республики Бурятия с проектом фестиваля-конкурса студенческих и любительских театральных коллективов «Хроники исчезающих деревень» и Центр культурных инициатив города Красноярска с проектом «Боярыня Морозова».