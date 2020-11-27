В Архангельске начали строить шхуны по образцам XVIII века

Состоялась церемония открытия проекта «Открытая палуба».

В Архангельске начал работу новый судостроительный и выставочный проект «Открытая палуба», передает телеканал «Культура».



На площадке начато строительство шхуны, на каких рыбачили местные жители в XVIII веке. Кроме того, на площадке будут проводить лекции, семинары, другие мероприятия.



По словам главы товарищества, занимающегося строительством, Евгения Шкарубы, судно не будет точной копией старинной лодки. В основе проекта лежит классический вариант, но он будет усовершенствован с помощью современных технологий.



На площадке уже заложен киль первой поморской шхуны. Длина судна составит около 20 метров. Каркас судна создан вручную, без единого гвоздя.