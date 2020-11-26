Ремонт школ искусств включили в нацпроект «Культура»

Замминистра культуры Ольга Ярилова совершила поездку в Новосибирскую область, передает пресс-служба министерства культуры.

Ремонт и реконструкция детских школ искусств включены в нацпроект «Культура». Об этом замминистра культуры России Ольга Ярилова сообщила во время встречи с директорами государственных и муниципальных детских школ искусств Новосибирской области.



«Мы оснащаем второй год в рамках нацпроекта детские школы искусств. Десятки тысяч единиц музыкальных инструментов, оборудования уже приобретено и закуплено. Еще важное решение было принято, и за это спасибо рабочим группам по культуре и образованию Государственного совета, мы включили ремонты и реконструкцию детских школ искусств в нацпроект «Культура», — сказала Ольга Ярилова.



По ее словам, первые 6 школ искусств в Новосибирской области уже включены в программу. Всего в Новосибирской области более 170 зданий, в которых размещены школы искусств. Около 30 из них нуждаются в ремонте.



В рамках визита в Новосибирскую область замминистра культуры посетила также Новосибирскую специальную музыкальную школу, Новосибирское государственное хореографическое училище.