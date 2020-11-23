Ленобласть потратит на памятники и рыцарские турниры 4 млрд рублей

23.11.2020
В следующем, 2021 году Ленинградская область отметит 800-летие Александра Невского. Кроме того, в Тихвине будет открыта новая библиотека, в Выборге пройдет рыцарский турнир, в Гатчине состоится симфонический фестиваль «Дым над водой», сообщили в пресс-службе.
На реставрацию памятников истории и культуры в областном бюджете заложили 388 млн рублей. В следующем году в Выборге продолжатся масштабные реставрационные работы, готовится проектирование квартала Сета Солберга.
В Новой Ладоге начнется восстановление храмового комплекса Климента Римского и Петра Александрийского и реставрация музея в одном из купеческих особняков. Работы по реставрации начнутся на нескольких объектах в Тихвинском районе, а также в усадьбе «Рождествено», где жил писатель Владимир Набоков.