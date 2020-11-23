Ефремов рассказал поклоннице, что надеется на забвение в СМИ

Женщина похвасталась семью письмами от актера в разговоре с Пятым каналом.

По словам поклонницы актера, она написала ему письмо в Белгород, чтобы поздравить с днем рождения. С тех пор между ними завязалась переписка.

К 10 ноября поклонницы собрали актеру деньги, но потом его перевели в Белгород. Правоохранители успокоили фанаток артиста, пообещав передать средства по назначению.

Хотя Ефремов просил поклонницу не передавать информацию о его письмах в СМИ, чтобы поскорее утихла шумиха, она все же решила показать журналистам небольшой отрывок. В нем говорится, что актера ожидает еще минимум месяц карантина.

В переписке Ефремов также выражает надежду, что со временем журналисты забудут о нем. «И так, потихонечку, обо мне забудут все СМИ», — признается он в своем письме.

В июне Михаил Ефремов в состоянии опьянения совершил ДТП в центре Москвы, в результате погиб Сергей Захаров, находившийся за рулем встречной машины. Суд приговорил артиста к 8 годам лишения свободы, затем снизил срок до 7,5 года.