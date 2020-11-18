Елабужский музей-заповедник откроет выставку работ художника, работавшего с Тарковским

Рашит Сафиуллин. Остров - Град Свияжск.

Экспозиция «Свияжская финифть» откроется в Музее современного этноискусства Елабужского музея-заповедника 1 декабря, сообщает пресс-служба музея.

Произведения для выставки были переданы из фондов государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Гости увидят картины художника Рашита Сафиуллина в технике финифти — горячей эмали на медных пластинах. В экспозицию также вошли живописные и графические работы автора, сделанные в 1970−2010 годах.

Рашит Сафиуллин — живописец, эмальер, график, плакатист, а также художник книги, кино, театра и анимации, дизайнер интерьеров и музейный художник. Получил известность благодаря своему сотрудничеству с режиссером Андреем Тарковским. В 1977 Сафиуллин стал художником-декоратором спектакля Тарковского «Гамлет», в 1979 — фильма «Сталкер».

Выставка будет работать до 11 января 2021 года.