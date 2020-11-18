Елабужский музей-заповедник откроет выставку работ художника, работавшего с Тарковским

18.11.2020
Произведения для выставки были переданы из фондов государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск».
Гости увидят картины художника Рашита Сафиуллина в технике финифти — горячей эмали на медных пластинах. В экспозицию также вошли живописные и графические работы автора, сделанные в 1970−2010 годах.
Рашит Сафиуллин — живописец, эмальер, график, плакатист, а также художник книги, кино, театра и анимации, дизайнер интерьеров и музейный художник. Получил известность благодаря своему сотрудничеству с режиссером Андреем Тарковским. В 1977 Сафиуллин стал художником-декоратором спектакля Тарковского «Гамлет», в 1979 — фильма «Сталкер».
Выставка будет работать до 11 января 2021 года.