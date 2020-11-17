Театр имени Вахтангова представит в Самаре спектакль «Евгений Онегин»

Показы пройдут 17 и 18 ноября, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

Спектакль по роману в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» поставлен худруком труппы Римасом Туминасом. Постановка насчитывает уже семь лет сценической истории, отметила пресс-атташе.

Премьера спектакля «Евгений Онегин» прошла 13 февраля 2013 года к 130-й годовщине со дня рождения основателя Театра Евгения Вахтангова. Римас Туминас работал над идеей, литературной композицией и постановкой в соавторстве с композитором Фаустасом Латенасом, сценографом Адомасом Яцовскисом, художником по костюмам Марией Даниловой и хореографом Анжеликой Холиной.

Каждое представление «Онегина» проходит с аншлагом, спектакль объехал уже весь мир, побывав в Китае, США, Канаде и объездив Россию от Владивостока и Хабаровска до Калининграда.

На гастролях в Самаре роли в спектакле исполнят Сергей Маковецкий, Евгения Крегжде, Леонид Бичевин, Олег Макаров, Игорь Карташёв, Екатерина Крамзина, Ирина Купченко, Людмила Максакова, Юрий Шлыков и другие артисты.