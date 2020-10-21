В Майкопе создадут культурный центр писателя Евгения Шварца

21.10.2020
По ее словам, проект «Дом Шварца» открыли в среду в Майкопе волонтеры и поддержавшие их поклонники творчества Евгения Шварца. Проект направлен на создание единственного в России Культурного центра сказочника.
Шварц называл этот южный город родиной своей души, отметила Суховая. При этом в этом городе до сих пор нет музея писателя, как и ни в одном городе, где он жил.
«Историческое беспамятство или обыкновенная неблагодарность? Мне кажется, ситуацию можно и нужно исправить, поэтому мы создали волонтерский проект "Дом Шварца", перспективная цель которого – создание в Майкопе Культурного центра писателя», – подчеркнула она.
К юбилею сказочника волонтеры и поклонники его таланта разместили в соцсетях свои любимые цитаты из его произведений. В команде проекта внучка Шварца Мария Крыжановская, актер и режиссер Саид Багов, артист балета и педагог Николай Цискаридзе, театральный продюсер Лейла Курашинова и композитор Андрей Семенов, отметила Суховая.