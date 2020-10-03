«Друг и соратник» Пугачевой Александр Кальянов умер в 73 года

Об этом Алла Пугачева сообщила в своем Instagram.

По ее словам, Кальянов был ее близким другом и соратником, частью ее творческой биографии. «Слушайте его песни и помяните его», – написала певица на своей странице.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в городе Унеча Брянской области. Работал инженером, затем радиоинженером, с детства любил технику и музыку.

Советский и российский звукорежиссер, певец, композитор, киноактер, продюсер и аранжировщик. Трижды был лауреатом премии «Шансон года».

В 1990-е годы Александр Кальянов выступал в «Театре песни Аллы Пугачёвой». Сначала музыкант работал у Пугачевой простым звукорежиссером, затем с её подачи стал выступать и добился известности популярного шансонье. Скончался 2 октября в испанском городе Асукека-де-Энарес.