Картину Алексея Учителя «Цой» покажут на Варшавском кинофестивале

Смотр будет идти с 9 по 18 октября, сообщили в пресс-службе киностудии «Рок».

Фильм российского режиссера Алексея Учителя вошел в программу международного конкурса Варшавского кинофестиваля, крупнейшего в Восточной Европе. Смотр пройдет в традиционном формате, говорится в сообщении.

Участников фестиваля объявили на пресс-конференции в Варшаве 23 сентября. За главный приз также будут бороться ленты из Австрии, Франции, Японии, Казахстана и других стран.

Картина «Цой» была создана на киностудии «Рок» при поддержке российского Фонда Кино и при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media. Работать над сценарием Учитель начал почти 10 лет назад совместно с драматургом Александром Гоноровским, финальная версия сценария была написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Съемки фильма шли проходили в Латвии, Петербурге, Псковской и Калининградской областях.

Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и Марьяна Спивак.