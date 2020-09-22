Лепс отказался от гонорара за концерт, вызвавший коллапс в Донецке

Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал во время встречи с жителями Харцызска, передает ИА «Новороссия».

Концерт известного исполнителя стал самым большим с начала пандемии коронавируса. Послушать певца на площадь Ленина собралось около 70 тысяч человек, передает агентство.

Как стало известно, Лепс сам решил приехать в ДНР на День освобождения Донбасса. При этом, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, певец даже отказался от гонорара.

«Героическому Донбассу нужно сделать большой концерт», — процитировал слова Лепса Пушилин. По его словам, это не последний концерт такого масштаба в Донецке, в скором времени в народную республику приедут не менее известные исполнители.

Как сообщает агентство, площадь Ленина с трудом вместила всех желающих услышать песни Лепса. Однако настоящий коллапс произошел после концерта, когда слушатели начали разъезжаться по домам.