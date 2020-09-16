Петербургских уличных музыкантов заставят согласовывать выступления с властями

16.09.2020

Таким путем они будут легализованы, полагают городские законодатели, об инициативе которых сообщает Mash на Мойке.

Схему легализации предложил депутат Денис Четырбок. После легализации таким образом, по его мнению, музыкантов не будут задерживать, однако им придется согласовывать свои выступления с властями.

Кроме того, предполагается, что музыканты станут самозанятыми и будут платить налоги. Также предлагается ограничить уровень шума от их выступлений до 60 децибел.

Изменения коснутся центра Петербурга с его популярными туристическими местами, в остальных местах уличная музыка будет запрещена. За инициативу проголосовал 31 депутат ЗакС СПб.