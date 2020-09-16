Петербургских уличных музыкантов заставят согласовывать выступления с властями

16.09.2020
Схему легализации предложил депутат Денис Четырбок. После легализации таким образом, по его мнению, музыкантов не будут задерживать, однако им придется согласовывать свои выступления с властями.
Кроме того, предполагается, что музыканты станут самозанятыми и будут платить налоги. Также предлагается ограничить уровень шума от их выступлений до 60 децибел.
Изменения коснутся центра Петербурга с его популярными туристическими местами, в остальных местах уличная музыка будет запрещена. За инициативу проголосовал 31 депутат ЗакС СПб.