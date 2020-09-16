В Крыму нашли изображение птицы Сирин на фрагменте средневекового сосуда

Открытие сделали на раскопках в Бахчисарайском районе, сообщила пресс-служба КФУ.

Археологическая экспедиция Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского работала в руинах столицы средневекового княжества Феодоро. Ученые нашли редкое изображение мифической птицы Сирин на фрагменте сосуда.

Хотя в этом году из-за пандемии сезон работ начался очень поздно, ученые смогли обнаружить интересные находки. Кроме уникального византийского медальона, о котором сообщалось ранее, эксперты нашли чрезвычайно редкую вещь – фрагмент глазурованного поливного сосуда, на боковой части которого изображение очеловеченной птицы Сирин.

«На небольшом фрагменте примерно в 5 см полностью поместилось изображение лица. Такие вещи относят к XII-XV векам», – цитируются в сообщении слова декана исторического факультета КФУ Александра Герцена.