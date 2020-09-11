Русский Вудсток посвятят врачам

11.09.2020
Рок-фестиваль пройдет на ВДНХ с 19 по 20 сентября, сообщает пресс-служба выставочного центра.
«Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» соберет в столице молодых прогрессивных музыкантов со всего мира. Их выступления будут проходить на сцене Зеленого театра.
Фестиваль проходит по инициативе Фонда поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера и будет бесплатным для посетителей. Выступления талантливых молодых артистов станут выражением благодарности медикам, которые борются с опасной коронавирусной инфекцией.
Известно, что 19 сентября в рамках фестиваля выступят музыканты из России, Белоруссии, Кубы, США, Испании и Болгарии. После концерта состоится рок-турнир с участием американского рок-музыканта Алекса Карлина, кубинской группы Gypsy Jack, певицы Марина Макенза из шоу «Голос».
В жюри конкурса приглашены Дмитрий Губерниев, Лариса Долина, Дмитрий Дибров, Антон Беляев, Сергей Галанин и другие.
На следующий день на «Русском Вудстоке» выступят самые молодые исполнители, в том числе лауреаты международного вокального конкурса «Золотая нота» и участники телевизионных шоу.