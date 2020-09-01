Родственники Владислава Крапивина назвали дату и место прощания с мастером

Как стало известно РИА Новости, писателя похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга 3 сентября.

Церемония прощания пройдёт в тот же день в екатеринбургском Храме-на-Крови — об этом сообщила журналистам супруга сына писателя, командор основанного Крапивиным детского общества «Каравелла» Лариса Крапивина.





Напомним, Владислав Крапивин ушел из жизни сегодня рано утром в Свердловской областной больнице №1 после повторной госпитализации. В начале месяца он уже лечился там от пневмонии и даже перенес операцию.





Как рассказала на своей странице в Facebook невестка писателя, в середине июля его госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, но затем инсульт и инфаркт были исключены. Тесты на COVID-19 дали отрицательный результат, но КТ показало 25-процентное поражение лёгких.





Владислав Крапивин — уроженец Тюмени, автор множества увлекательных приключенческих рассказов для детей и подростков. Наиболее известны такие его произведения, как «Колыбельная для брата», «Легенда острова Двид», «Трое с площади Карронад», «Мальчик со шпагой» — они были экранизированы в виде фильмов и сериалов.



