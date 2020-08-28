В Севастополе открылся кинотеатр с экраном в треть футбольного поля

Такого экрана нет больше нигде в Крыму, заверили журналистов в городском управлении культуры.

Помимо экрана диагональю в 28 метров, обновлённый кинотеатр «Россия» получил самое современное оборудование. Руководитель главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий заявил, что этот кинотеатр может по праву считаться лучшим на полуострове.





Краснолицкий добавил, что в «России» теперь три кинозала, в том числе два камерных. Они идеально подходят, например, для показов авторского кино.





Чиновник отметил, что открытие кинотеатра после ремонта стало очень важным событием для жителей города. А сегодня, 28 августа здесь уже стартовал XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».





На церемонии открытия кинотеатра врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев особо отметил, что «Россия» - государственный кинотеатр. Это позволит определять политику показов, чтобы прививать юному поколению правильные ценности, считает чиновник.



