Глава Хакасии Валентин Коновалов провел рабочую встречу с Ольгой Любимовой

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе встречи чиновники обсудили вопрос капремонта Хакасского национального театра кукол «Сказка». Театр является обладателем пяти национальных театральных премий «Золотая маска» и двух премий правительства России им. Федора Волкова, которых он удостоился за свой вклад в развитие театрального искусства.

Сейчас правительство Хакасии завершает подготовку необходимой документации. Запрос в Минкультуры России на включение данных мероприятий в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2022–2023 годах планируется направить до конца года, сообщил Коновалов.

Кроме того, был рассмотрен вопрос и о проведении в 2022 году региональных праздничных мероприятий в честь 300-летия сибирской археологии. Эти мероприятия могут быть включены в план Министерства культуры РФ.

«Наш регион обладает уникальным археологическим наследием и наиболее развитой сетью археологических музеев, на его территории расположены 10 археологических музеев-заповедников», – подчеркнул глава Хакасии.