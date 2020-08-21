Фестиваль камерных театров «Островский FEST» проходит без зрителей

В зале Кинешемского драмтеатра присутствуют только члены жюри и специальные гости, сообщает канал «Культура. РФ»

Свои спектакли привезли в Кинешму театральные коллективы из Котласа, Сызрани, Бреста, Костромы, Самары, Вологды, Владимира, Мытищ, Кинешмы. Москву и Ярославль представляют по два театра





Старт фестивалю был дан 18 августа. Пандемия внесла свои коррективы: постановки, которые даются в рамках конкурсной программы, зрители могут увидеть только онлайн.





Прямые трансляции ведутся на youtube-канале и в социальных сетях Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского, а также на федеральном портале Культура.рф. Кроме того, их показывает местный канал «Кинешемское телевидение».





В состав жюри фестиваля вошли доктор культурологии, театровед Полина Богданова,

театральный критик Армине Оганесян, доцент театрального института им. Щукина, режиссёр Вячеслав Терещенко. Председателем жюри выбран председатель экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска» Глеб Ситковский.





К сожалению, многие зарубежные коллективы, ранее подававшие заявки на участие, приехать не смогли из-за ограничений по коронавирусу. За 6 дней фестиваля «Островский FEST» планируется показать 14 спектаклей — по одному от каждого театра-участника.



