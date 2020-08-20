«Царское Село» откроет церковь Воскресения Христова и покои великого князя Павла Петровича

Учреждение постепенно возвращается к «докарантинному» режиму работы, сообщает пресс-служба ГМЗ.

Маршрут, закрытый более четырех месяцев, откроется с 21 августа. В него входят осмотр церкви и хоров, а также апартаментов Павла Петровича: Предхорная, Китайская голубая гостиная, Парадная голубая гостиная, Скульптурный и Живописный кабинеты, Опочивальня Марии Федоровны, Камер-юнгферская и Малая проходная комната.

Увидеть возрожденный архитектурный шедевр XVIII века, созданный по проекту Франческо Растрелли, можно ежедневно, кроме вторника. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора на экспозицию допускаются посетители только в масках и перчатках группами по пять человек. При входе выдаются аудиогиды, есть возможность экскурсионного обслуживания.

Церковь Воскресения Христова, освященная в присутствии императрицы Елизаветы Петровны в 1756 году, поражала великолепием и красотой. Стены цвета берлинской лазури контрастировали с блеском золоченой резьбы иконостаса, колонны были обвиты резными гирляндами. Три монументальных живописных плафона создавали ощущение бесконечности пространства.

Во время Великой Отечественной войны интерьер серьезно пострадал от разрушений и разграблений. В начале 1950-х, после первоочередных консервационных работ, церковь приобрела экспозиционный вид. До конца 1990-х годов посетители Екатерининского дворца могли видеть знаменитый интерьер с хоров во время обзорной экскурсии.

К началу XXI столетия интерьеру требовалась масштабная реставрация. Она стала возможной благодаря финансовой поддержке компании «Газпром». Исторический интерьер возрождали 350 специалистов – позолотчики, лепщики, резчики, живописцы. Церковь открылась после реставрации в апреле 2019 года.

Стоимость билетов для взрослых граждан РФ и государств, входящих в Евразийский экономический союз, – 350 рублей. Пенсионеры, учащиеся (с 16 лет) и студенты – 180 рублей. Дети до 16 лет – бесплатно.