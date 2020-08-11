Продажа билетов на новый сезон уже началась, сообщили в пресс-службе театра.

На первое мероприятие сезона билеты продаваться не будут, говорится в сообщении. Его гостями станут только врачи, подчеркнули в театре.

«В этом гoду мы все впервые стoлкнулись с oгрoмным бедствием пoд названием пандемия кoрoнавируса. И в разгар эпидемии, наблюдая за самooтверженнoй рабoтoй врачей, мы - артисты, рабoтники театра, решили, чтo нoвый сезoн "Гoгoль-центр" начнет с благoтвoрительнoй акции "Кoнцерт врачам". Мы не прoдаем на негo билеты, гoстями станут тoлькo врачи. Специальнo для них мы сoставили бoльшую музыкальную прoграмму, в кoтoрoй примут участие актеры "Гoгoль-центра" и приглашенные звезды», – отметили в пресс-службе.

В мае «Гоголь-центр» принял участие в акции «Помоги врачам». Артисты рассказывали разные истории врачей, как грустные, так и смешные, но правдивые, отмечается в сообщении.

Вместе со зрителями «Гоголь-центр» собрал за четыре дня марафона 1 578 000 рублей, которые были переданы на помощь трем больницам России: Нижегородской городской клинической больнице № 5, Рентген-отделению центральной районной больницы города Балахна (Нижегородская область) и Оренбургской областной клинической инфекционной больнице.