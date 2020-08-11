В Севастополе откроется фестиваль документальных фильмов «Победили вместе»

Город-герой принимает фестиваль шестнадцатый год подряд, сообщают организаторы.

27 августа в Севастополе начнёт свою работу XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». В этом году кинофорум посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Официальное открытие фестиваля состоится 28 августа.

За годы своего существования фестиваль приобрел статус одного из ведущих международных форумов, предоставляющих уникальную возможность для творческого диалога документалистов России и зарубежных стран. В этом году в конкурсной программе фестиваля более 150 киноработ из 37 стран мира и 21 региона России.

Программа фестиваля включает в себя национальный конкурс документального кино и четыре международных – конкурс документальных фильмов, телевизионный конкурс, конкурс киношкол и конкурс социальных короткометражных фильмов, социальных видео и социальной рекламы.

Во внеконкурсной программе киносмотра – творческие встречи, специальные программы кинопоказов, конференции. Фильмы из программы XVI Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» смогут посмотреть не только жители Севастополя и гости города. В дни фестиваля показы фильмов севастопольского кинофорума также пройдут в Москве, Курске, Красноярске и Барнауле.

В дни работы фестиваля традиционно пройдет питчинг международных кино- и телепроектов.

Завершением XVI Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» станет Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, который пройдет под девизом «Защитим правду о Победе».

Торжественная церемония, на которой будут названы имена победителей и вручены награды, завершит работу фестиваля 4 сентября.

Организаторы фестиваля - Евразийская Академия телевидения и радио, Ассамблея народов Евразии, Правительство Севастополя. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России, Информационного агентства ТАСС, ТК «Первый канал. Всемирная сеть. Телеканал «Победа».

Почетный президент фестиваля – народный артист России Владимир Меньшов. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко. Руководитель проекта – президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.