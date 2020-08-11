В Царском Селе открылась выставка о дворцах, восстановленных после Великой Отечественной

За время виртуальной работы выставки ее посетило более 10 тыс. человек, сообщила пресс-служба музея.

Проект «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» подготовлен совместно музеем-заповедником «Царское Село» и Санкт-Петербургским Историческим парком «Россия – моя история».

Выставка посвящёна 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она познакомит гостей с военными страницами истории Царского Села, подвигом помогавших эвакуировать музейные предметы и защищавших музейный комплекс, а также героическим послевоенным восстановлением ансамбля, не имеющим аналогов в мировой реставрационной практике.

Экспозиция познакомит посетителей с основными вехами жизни музея с предвоенного периода до наших дней. Документы, фотографии, кадры видеохроники, автохромы, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства, а также экспликации и расширенные аннотации – всё это станет иллюстрацией для рассказа о Царском Селе. Особые акценты авторы выставки сделали на теме эвакуации музейных предметов и возвращении в коллекцию тех произведений, которые были похищены в годы войны.

Посетители получат уникальную возможность увидеть предметы из музейных фондов, которые обычно не представлены в постоянных экспозициях, а лишь периодически участвуют во временных тематических выставках.

В числе экспонатов стул из Китайского зала, образец мебельного искусства, изготовленный в составе гарнитура в Китае в 1770-х годах специально для Европы. Комплект из 47 лаковых стульев украшал интерьер Екатерининского дворца до начала войны. 10 предметов были отправлены в эвакуацию в Сарапул. В 1946 году один из стульев из этого гарнитура обнаружили на руинах Королевского замка в Кёнигсберге.

На выставке можно увидеть подлинные фрагменты декора Янтарной комнаты (Берлин. 1700‒1710-е) – резные объемные детали больших панелей среднего яруса и фрагменты профилированных тяг панелей нижнего яруса интерьера.

Выставка работает до 9 октября 2020 года. Вход свободный. Адрес Исторического парка «Россия – моя история»: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 32.