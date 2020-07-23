Народный поэт Карачаево-Черкесии Назир Хубиев умер в 85 лет

О его смерти сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем Instagram.

«Ушел из жизни нарoдный пoэт Карачаевo-Черкесии, член Сoюза писателей СССР и РФ Назир Ахияевич Хубиев, чье твoрчествo – духoвнoе дoстoяние и наследие республики. Незаурядная пoэзия Назира Хубиева всегда пoражала искреннoстью и силoй слoв, кoтoрые шли из самoгo сердца. Сердца дoбрoгo, честнoгo челoвека, начинающегo свoй твoрческий путь пoсле трудных вoенных лет и депoртации», – написал Темрезов.

Выразив соболезнования родным и близким поэта, Темрезов отметил, что Хубиев оставил в истории карачаево-балкарской культуры и в литературе народов Северного Кавказа яркий след.

«Это невосполнимая утрата для всех жителей Карачаево-Черкесии», – отметил глава региона.

Назир Хубиев родился в ауле Верхняя Теберда30 июня 1934. Окончил в Киргизии сельскую школу, учился на факультете филологии в Карачаево-Черкесском госуниверститете и в Литературном институте им. А. М. Горького. Является автором более 15 книг, писал стихи на карачаевском и русском языках. На его стихи написано множество карачаевских песен.