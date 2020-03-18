Последняя книга Лимонова «Старик путешествует» будет опубликована в течение месяца

В конце марта книгу получат подписчики Bookmate, в апреле бумажную версию выпустит Individuum , сообщает ТАСС.

О намерении опубликовать книгу умершего во вторник, 17 марта писателя сообщили в издательстве Individuum.

Лимонов скончался в больнице в Москве в результате осложнения в ходе медицинской операции. Ему было 77 лет.

Издание последней книги Эдуарда Лимонова «Старик путешествует» стало совместным проектом издательства Individuum и Bookmate Originals. Книга представляет собой сборник очерков о путешествиях писателя – как во времени (его воспоминания о детстве и юности), так и в пространстве (заметки Лимонова о поездках во Францию, Италию и Монголию).

В предисловии сам Лимонов написал, что «намучился с заглавием». «В сознании возникло теплое "старик", и я во что бы то ни стало хотел "старика" в заглавии. И пристроил-таки...», – отметил он.