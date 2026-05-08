Как звучит традиция: в Крыму завершился фестиваль «Явление»

В крымской Алупке завершился фестиваль «Явление» — новое событие на южном побережье проходило в подворье храма Святого Архистратига Михаила. Свои хиты исполнили лучшие неофолк-коллективы «Ходила изба», «Комонь», «Сирин».

Пока к курортному сезону равняются галечные пляжи, а санатории и отели оборудуют летние веранды, этот молодой музыкальный фестиваль становится заметным явлением Тавриды — во многом благодаря своей музыкальной программе.

Арсений Тарасевич-Николаев

Старт смотра предваряла концертная программа пианиста Арсения Тарасевича-Николаева и его жены, виолончелистки и солистки Большого театра Полины Шабуниной — «Воспоминания о потерянном рае». Тематика концерта создавалась мягким романтическим настроением с редким уходом в ностальгию: прозвучали произведения Клода Дебюсси, в том числе его широко известная фортепианная пьеса «Лунный свет», а еще дуэт для фортепиано и виолончели «Меланхолия» Яна Сибелиуса и романсы Сергея Рахманинова — «Муза», «Маргаритки», «Не пой, красавица, при мне».

Впрочем, по мнению противников оперного исполнения романсов, исполненный на бис романс «Здесь мне хорошо» прозвучал достаточно тесно для глубокого сопрано Шабуниной.

Затем на сцену вышел бэнд Марианны Савон. Вокалистка с русско-кубинскими корнями привезла на фестиваль сет босса–самбо–танго латиноамериканской музыки. Композиции «Sangre cubana», «La Vida Es in carnaval», «La Tierra», джаз-фьюжен стандарт «Испания» Чико Кориа и парочка авторских песен, например «Ром, шоколад и розы», в контексте сосуществования с православным благовестом на фоне храмового комплекса и цветущей горы Ай-Петри звучали особенно экзотично, но воздержимся от излишней рефлексии: латина — это универсальный язык харизмы и вокальной импровизации.

Джазовое «Трио Олега Аккуратова»

Одним из хитов фестиваля стало джазовое «Трио Олега Аккуратова». Аккуратов — незрячий пианист-виртуоз мирового класса, чей портрет украшает мурал в честь столетия отечественного джаза возле кинотеатра «Иллюзион». Открытый легендарным пианистом Михаилом Окунем, Олег Аккуратов стал протеже самой Людмилы Гурченко, снявшей о нем фильм «Пестрые сумерки». Трио представило тему Арама Хачатуряна «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» с задержанными, синкопированными триолями.

С импровизации Аккуратов переключился на классику — на авторское «Весеннее танго». Далее прозвучали джазовые стандарты Джорджа Гершвина и пьеса на стихотворение Анны Ахматовой «Я научилась просто мудро жить».

Одним из самых интересных фестивальных событий стали коллективы, которые играют в каноне русской и не только народной музыки, но с известной долей интерпретации, чтобы и блеснуть витиеватыми аранжировками, и сохранить в звучании особый фольклорный миф — славянские напевы и даже, может быть, частушки, которые так полюбились отечественной публике сегодня.

Как сказал на открытии владыка Нестор, епископ Ялтинский, «сейчас, когда люди возвращаются к традиционному наследию, важно показать, что традиция — это не архаика, а основа современной яркой жизни».

Впрочем, стереотипов «на слуху» у жанра «неофолк», — которые эксплуатируются эстрадой (Татьяна Куртукова) или поп-сценой (Kamill’fo) — несравненно меньше, чем идей у неофолк-музыкантов, особенно близких к традиции. Поэтому каждый такой коллектив — это открытие, как, например, башкирская группа «Ay Yola» и их хит «Homay», где одинаково хороши и гипнотизирующие синты, и соло курая, и сибирская жизнерадостная песня отыкена.

Коллектив «Сирин», основанный в 1989 году, позиционирует себя как исполнитель древнерусской духовной музыки. Материал берут из отечественного и зарубежного репертуара XV–XVII веков, который составляется из уцелевших монастырских записей, например, в исполнении «Сирина» можно услышать распевы Федора Крестьянина, песнопевца при дворе Ивана Грозного.

Ансамбль исполнил знаменитые распевы и познакомил гостей с жанром партесного концерта — хорового многоголосья на церковнославянские литургические и свободно сочиненные тексты, получившего распространение в России. Также прозвучала композиция «Заповеди блаженств» Владимира Мартынова, композитора, с которым сотрудничает ансамбль «Сирин».

«Комонь»

На «Явление» приехали известные неофолк-коллективы — «Комонь» и «Ходила изба», которые имеют много общего. Большая часть состава обеих групп — выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, обе работают с экспедиционными записями фольклорных песен XX века и делают акцент на особенностях региональной мелодики и диалекта, у обеих есть саксофон. Но если звучание группы «Комонь» воспринимается как более традиционное, аранжировки «Ходила изба» сочетают в себе направление free-jazz, клубные биты, тяжелые гитарные рифы и фоно-записи амбиент-музыки.

— В заводное прошлое мы добавляем заводное настоящее, — комментирует саксофонист Тимур Некрасов комплимент слушателя о том, что ансамбль стал первым, кто по-настоящему раскачал зал. Некрасов — ветеран джазовых джемов, и не ошибется тот, кто услышит в песнях ансамбля «Ходила Изба» самого Робби Колтрейна: саксофонист играет ровно на той же модели инструмента, что и легенда кулл-джаза, а среди вдохновляющих его музыкантов Тимур Некрасов называет Шабака Хатчингса, британского исполнителя стилизованной под джаз африканской музыки.

В таком симбиозе нет никакого противоречия. У джазовой импровизации та же природа, что и у народной песни. Для многих выступивших музыкантов оба явления естественны... Тем временем молодые журналисты нащупали тот самый общий вопрос, который задавали каждому коллективу на фестивале: «Случалось ли вам быть при явлении чуда?» Почти все музыканты отвечали единодушно — музыка это и есть явление чуда...

