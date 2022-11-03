Россини и Канчели: новые откровения от фирмы «Мелодия»

Денис БОЧАРОВ

Среди последних релизов нашего знаменитого звукозаписывающего лейбла наиболее заметными, пожалуй, являются издания произведений итальянского гения Джоаккино Россини и замечательного отечественного композитора Гии Канчели.

Вниманию меломанов предлагается любопытный альбом, представляющий собой несколько фортепианных миниатюр из сборника «Грехи моей старости», который создатель «Севильского цирюльника» и «Сороки-воровки» сочинил в последние десятилетия жизни, в эпоху загадочного творческого молчания.Хорошо известно, что Россини обладал не только феноменальным музыкальным талантом — еще он слыл изысканным гурманом. Возможно, не в последнюю очередь, именно поэтому музыка великого итальянского композитора такая искрометная и, как правило, жизнерадостная. Достаточно взглянуть практически на любой портрет Джоаккино, чтобы понять: этот добродушный и довольно упитанный уроженец города Пезаро искренне любил жизнь во всех ее проявлениях — от творчества до сугубо плотских удовольствий. И в самом деле, человек, любящий вкусно и красиво покушать, крайне редко бывает наделен скверным характером.Но реформатор итальянской оперы (или Божественный маэстро, как называл Россини выдающийся немецкий поэт Генрих Гейне) был не только утонченным едоком — он понимал толк во вкусной пище и с другой, скажем так, «технической» стороны. Его рецепты с изысканными ингредиентами и сегодня служат приманкой для эстетствующих гурманов.После премьеры оперы «Вильгельм Телль» (1829) оперная муза покинула Россини и, казалось, что он целиком отдал себя кулинарному искусству, угощая гостей на своих званых вечерах все новыми блюдами и соусами. Сборник «Грехи моей старости», на основе которого составлен настоящий альбом, был обнаружен уже после смерти композитора и содержал более 150 (!) пьес, в основном, вокальных и фортепианных миниатюр...Пианист, музыковед-исследователь и телерадиоведущий Алексей Сканави отобрал из этого внушительного цикла пьесы с гастрономическими названиями, отразившими кулинарные интересы старого маэстро. В результате получилась эдакая музыкальная гастрономия от Джоаккино Россини. Сканави записал все «вкусные» пьесы из этого сборника. Миницикл «Четыре мендианта и четыре закуски» (мендианты – шоколадные диски с сушеными фруктами, традиционное рождественское блюдо французских монахов) здесь удачно и остроумно соседствует с пьесами из «Альбома для подросших детей»: «Ох, горох!», «Соте» и «Романтические отбивные».Помимо того что сам творческий подход весьма нетривиален (нечасто выдающиеся композиторы посвящали яствам свои сочинения), с сугубо музыкальной точки зрения эти гастрономические зарисовки тоже весьма любопытны. Остроумные пародии на исполнительские штампы «новейшей» фортепианной техники, изобретательные приемы звукоизвлечения, шутливые «реверансы» в сторону современников Россини (Листа и Шопена) — все это можно найти в цифровом альбоме, записанном Алексеем Сканави в Cinelab studios, в феврале 2022 года.«Мелодия» выпустила студийную запись произведений одного из крупнейших композиторов второй половины ХХ века Гии Канчели, автора многих сочинений для оркестра (в том числе семи симфоний), вокальных, хоровых и камерных произведений, и, конечно же, музыки для кино, принесшей Гии Александровичу подлинную всесоюзную славу.Более сорока лет Канчели активно сотрудничал с крупнейшими режиссерами драматического театра и кинематографа — Резо Габриадзе, Георгием Данелия, Робертом Стуруа, Резо Чхеидзе, Эльдаром Шенгелая, оформив в общей сложности более пятидесяти спектаклей и около ста фильмов. Театральная и киномузыка композитора стала одним из опознавательных знаков искусства 1960 — 2000 годов, перешагнула границы стран и континентов, став, без преувеличения, поистине мировым достоянием. Примечательно, что музыка, созданная Канчели в «легком» жанре, всегда стилистически коррелировала с крупными, академическими сочинениями мастера. Ушедший ровно три года назад, осенью 2019-го, Гия Александрович был, если так можно выразиться, весьма «пластичным» композитором.На предлагаемом альбоме преобладают медленные, медитативно-элегические номера, рассчитанные на длительно тянущиеся горизонтальные звучности, особенно выразительные у кларнета, в ансамбле с обволакивающими фоновыми напластованиями рояля. В цикл вошла музыка из таких фильмов, как «Не горюй!», «Когда зацвел миндаль», «Мимино», «Слезы капали», «Кин-дза-дза!», а также спектаклей «Как вам это понравится», «Мамаша Кураж и ее дети», «Ханума», «Синьор Тодеро хозяин», «Гамлет», «Король Лир», «В ожидании Годо», «Кавказский меловой круг»...18 миниатюр исполняют Юлиан Милкис (США) — выдающийся академический и джазовый кларнетист, выпускник Джульярдской и Манхэттенской школ музыки, адресат множества композиторских посвящений новой музыки последних десятилетий (кстати, Милкис является единственным учеником самого «короля свинга» — Бенни Гудмена, то есть) и Полина Осетинская — пианистка, ученица Марины Вольф и Веры Горностаевой, лауреат множества престижных премий, одна из наиболее ярких представительниц отечественной фортепианной школы. Запись осуществлена на Студии Мосфильм в 2020 году.