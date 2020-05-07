Об этом сообщил завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных от...
Фильм вошел в официальную программу 73-го Каннского кинофестиваля, сообщили в пресс-службе кинотеатр...
Руководству компании предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает Telegra...
Певец и композитор создал композицию на стихи Солы Моновой, сообщил представитель исполнителя.
Об этом говорится в официальном заявлении театра, опубликованном на его сайте.
Об этом сообщил завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных от...
Фильм вошел в официальную программу 73-го Каннского кинофестиваля, сообщили в пресс-службе кинотеатр...
Руководству компании предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает Telegra...
Певец и композитор создал композицию на стихи Солы Моновой, сообщил представитель исполнителя.
Об этом говорится в официальном заявлении театра, опубликованном на его сайте.
Артист считает исчезновение «любовницы актера» не случайным, заявил он в разговоре с Teleprogramma.p...
Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.
Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Экспозиция будет работать с 9 октября 2020 по 10 января 2021 года, сообщила пресс-служба Музеев Моск...
Наказанию подвергся режиссер, сценарист и актер Эжен Грин, сообщило агентство EFE.
Об этом писатель рассказал сам Акунин в ходе презентации нового сезона онлайн-кинотеатра.
Находки были сделаны в сегодняшних Чоховицах Силезского воеводства, сообщает Nauka w Polsce.
Лента будет представлена на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами, сообщ...
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
В рамках проекта состоится онлайн-дискуссия про ресайкл-технологии в fashion-индустрии «Устойчивая м...
Об этом в четверг сообщили в пресс-службе театра «Интерфаксу».
Уникальный артефакт был конфискован у мародеров около семи лет назад, сообщает Tehran Times.
Смотр пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября, сообщил народный артист России, президент фестиваля Игорь ...
Открытие сделали турецкие археологи в ходе раскопок на западе страны, сообщает Daily Sabah.
Церемония торжественного открытия смотра состоялась в четверг, сообщили в оргкомитете фестиваля.
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