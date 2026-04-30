«Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня»: в Москве прошел финал-концерт конкурса «Как звучат ремесла»

Всероссийский литературно-музыкальный конкурс «Как звучат ремесла», патронируемый Благотворительным фондом актеров при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, увенчался большим гала-концертом в столичном «Москонцерт Холле».











Сочинения лауреатов (как песенные, так и стихотворные) были посвящены представителям самых разных профессий — от шахтеров до актеров, от космонавтов до педиатров, от гончаров до кружевниц, от машинистов до живописцев. Первый приз в любительской номинации получила песня «Наша служба зовется «верность» — гимн кинологам, написанный супругами Татьяной Антроповой и Александром Русановым из Нижнего Новгорода. По признанию авторов, идея песни пришла к ним вскоре после просмотренного интервью с нашими бойцами, участниками СВО, которым постоянно помогают четвероногие друзья.







В номинации «Профессионалы» победу одержала «Песня дворника» автора и исполнителя песен для детей и взрослых, руководителя детского вокального ансамбля «Хорошие песни» Ирины Баклагиной из Ярославля. В финальном концерте песню исполнили группа «Ордынка Бэнд» и солист Денис Селиванов. «Приза зрительских симпатий» (голосование проводилось на сайте конкурса) удостоилась композиция «Мы — электрики». Этот зажигательный твист сочинил Андрей Захаров из города Чебоксары, а исполнил певец Тамерлан.











Прозвучавшие в этот вечер композиции отличались, повторимся, впечатляющей жанровой вариативностью. Интонации ретро-эстрады, фрагменты блюза и джаза, хоровое исполнение (одну из вещей представил Детский хор имени В. Попова) и стилизация под ВИА 1970-х, бардовские нотки, романс, шансон и даже оттенки хард-рока — такая мозаика стала дополнительным бонусом к программе мероприятия. Оказалось, что хорошим песням о профессиях все музыкальные жанры покорны.



Лучшими стихотворными произведениями были признаны: «Оркестр ремесел» Виктории Беляевой из поселка Темерницкий Ростовской области и «Титаны» — это признание в любви актерскому ремеслу и театру как великой традиции, соединяющей эпохи, вышло из-под пера жительницы Санкт-Петербурга Галины Григорьевой. Отдельно следует отметить и чтеца: для выполнения этой роли к проекту была привлечена известная артистка театра и кино, актриса Московского художественного театра имени А. П. Чехова Анастасия Скорик. Ее прочувствованное исполнение придало и без того достойной лирике дополнительных, душевных красок...







Любое творческое начинание наталкивается обычно на скептические разглагольствования про «первый блин». В этот раз ни о каком «коме» речи быть не может. Музыкально-литературное чествование профессионалов в самых разных областях не просто состоялось — оно явно удалось. Прозвучавшие со сцены песни и стихи оставили в целом приятное впечатление. Главное — в них не было заметно ложного двойного дна, «потаенных смыслов» и прочих «фиг в кармане». В мелодиях и гармониях не наблюдалось заумной вычурности, а лирика представляла собой то, что принято называть «поэзией ясного высказывания».



Эти полтора десятка творческих побед имеют все шансы на то, чтобы быть по достоинству оцененными широкой аудиторией. Произойдет ли это на самом деле, уйдут ли произведения в народ, зазвучат ли во всеуслышание, станут ли заметной частью нашей культурной жизни — покажет время. Роль счастливого случая в искусстве пока еще никто не отменял.



Хочется надеяться, что достойный посыл будет иметь продолжение, тем более что работы непочатый край: ведь в рамках дебютного конкурса «Как звучат ремесла» далеко не все профессии оказались охваченными. И тут уместно будет присоединиться к обнадеживающему воззванию Сергея Есенина: «Каждый труд благослови, удача!».



Фото предоставлены пресс-службой Благотворительного фонда актеров













Сочинения лауреатов (как песенные, так и стихотворные) были посвящены представителям самых разных профессий — от шахтеров до актеров, от космонавтов до педиатров, от гончаров до кружевниц, от машинистов до живописцев. Первый приз в любительской номинации получила песня «Наша служба зовется «верность» — гимн кинологам, написанный супругами Татьяной Антроповой и Александром Русановым из Нижнего Новгорода. По признанию авторов, идея песни пришла к ним вскоре после просмотренного интервью с нашими бойцами, участниками СВО, которым постоянно помогают четвероногие друзья.В номинации «Профессионалы» победу одержала «Песня дворника» автора и исполнителя песен для детей и взрослых, руководителя детского вокального ансамбля «Хорошие песни» Ирины Баклагиной из Ярославля. В финальном концерте песню исполнили группа «Ордынка Бэнд» и солист Денис Селиванов. «Приза зрительских симпатий» (голосование проводилось на сайте конкурса) удостоилась композиция «Мы — электрики». Этот зажигательный твист сочинил Андрей Захаров из города Чебоксары, а исполнил певец Тамерлан.Прозвучавшие в этот вечер композиции отличались, повторимся, впечатляющей жанровой вариативностью. Интонации ретро-эстрады, фрагменты блюза и джаза, хоровое исполнение (одну из вещей представил Детский хор имени В. Попова) и стилизация под ВИА 1970-х, бардовские нотки, романс, шансон и даже оттенки хард-рока — такая мозаика стала дополнительным бонусом к программе мероприятия. Оказалось, что хорошим песням о профессиях все музыкальные жанры покорны.Лучшими стихотворными произведениями были признаны: «Оркестр ремесел» Виктории Беляевой из поселка Темерницкий Ростовской области и «Титаны» — это признание в любви актерскому ремеслу и театру как великой традиции, соединяющей эпохи, вышло из-под пера жительницы Санкт-Петербурга Галины Григорьевой. Отдельно следует отметить и чтеца: для выполнения этой роли к проекту была привлечена известная артистка театра и кино, актриса Московского художественного театра имени А. П. Чехова Анастасия Скорик. Ее прочувствованное исполнение придало и без того достойной лирике дополнительных, душевных красок...Любое творческое начинание наталкивается обычно на скептические разглагольствования про «первый блин». В этот раз ни о каком «коме» речи быть не может. Музыкально-литературное чествование профессионалов в самых разных областях не просто состоялось — оно явно удалось. Прозвучавшие со сцены песни и стихи оставили в целом приятное впечатление. Главное — в них не было заметно ложного двойного дна, «потаенных смыслов» и прочих «фиг в кармане». В мелодиях и гармониях не наблюдалось заумной вычурности, а лирика представляла собой то, что принято называть «поэзией ясного высказывания».Эти полтора десятка творческих побед имеют все шансы на то, чтобы быть по достоинству оцененными широкой аудиторией. Произойдет ли это на самом деле, уйдут ли произведения в народ, зазвучат ли во всеуслышание, станут ли заметной частью нашей культурной жизни — покажет время. Роль счастливого случая в искусстве пока еще никто не отменял.Хочется надеяться, что достойный посыл будет иметь продолжение, тем более что работы непочатый край: ведь в рамках дебютного конкурса «Как звучат ремесла» далеко не все профессии оказались охваченными. И тут уместно будет присоединиться к обнадеживающему воззванию Сергея Есенина: «Каждый труд благослови, удача!».

«Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня», — так пелось в песне «Мой адрес — Советский Союз», написанной в 1972 году поэтом Владимиром Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым по случаю 50-й годовщины образования СССР. После распада страны над этими, пусть плакатными, но абсолютно искренними строками было принято потешаться: нарождавшемуся обществу потребления пламенный посыл был чужд. Некоторое время песня и вовсе была не востребована, но сегодня она полностью «реабилитирована», более того — ее историческая и эстетическая ценность не подвергается сомнению.Не в последнюю очередь это произошло потому, что в песне на передний план выводился человек труда, сильный, волевой, уверенный в завтрашнем дне. Именно такой лирический герой нужен сегодня обществу. В последнее время необходимость достойных литературно-музыкальных произведений, повествующих о профессионалах с большой буквы, остро ощущается. Люди порядком подустали от безыдейных, примитивных и пошловатых стишат, нанизанных на примерно такого же уровня мотивчики.Одной из задач конкурса, прошедшего под слоганом «О деле — в песне и стихах», было выяснить: насколько высок уровень музыки и поэзии на профессиональную тематику, велик ли интерес со стороны авторов, пишущих о труде, да и вообще — не разучилась ли страна сочинять те самые «песни рабочие, новые»?Не разучилась. Приятно удивил не только географический разброс конкурсантов (для участия в мероприятии было прислано более 400 заявок со всех концов страны — от Калининградской области до Дальнего Востока), но и тематический разброс стихотворений, а также — стилевое разнообразие музыкального материала. В финальном концерте прозвучали 15 номеров (по три песни-лауреата в каждой номинации: «Любители», «Профессионалы», «Приз зрительских симпатий», и шесть поэтических произведений в номинации «Лучшее стихотворение о профессии»), каждый из которых действительно запомнился.