Музей Гражданской войны вернули к жизни

Елена СЕРДЕЧНОВА

Четырнадцатого мая в селе Волочаевка Еврейской автономной области после серьезной реставрации открыли памятник-музей в честь участников Волочаевского боя — последнего крупного сражения Гражданской войны. Готовы ли мы услышать ее уроки?

25 октября 1922 года — 100 лет со дня окончания Гражданской войны. Так сложилось еще с советских времен, что ее масштаб и трагичность затмила Великая Отечественная война. Но именно война 1917-1922 годов была первым экзистенциальным сражением в России XX века. Она предопределила, какая идеология и какие общественные отношения установились в государстве на следующие 70 лет. Второй такой точкой бифуркации стал 1991 год, когда страна решила «все поменять». Памятники Красной Атлантиды стали не нужны, и уж тем более свидетельства победы рабоче-крестьянской армии над белой.

Пришел в запустение и дальневосточный музей на сопке Июнь-Корань рядом с селом Волочаевка. Он был построен в 1928 году в честь победы Народно-революционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР) над белоповстанцами, а попросту победы красных над белыми.

На крыше футуристичного здания белого цвета стоял красноармеец, высоко поднявший руку с винтовкой, а рядом веял красный флаг. В музее детишек принимали в пионеры и комсомольцы, военные давали присягу. Из Хабаровска ходили агитпоезда «Красная гвоздика» и «Волочаевские дни». После развала СССР музей был закрыт, затем разграблен и заброшен.

У красноармейца вырвали из рук винтовку, флаг, конечно, сорвали. «Здесь просто гадюшник был, все разрушено, — говорит «Культуре» секретарь горкома КПРФ ЕАО Галина Диденко. — Мы пытались что-то делать, но не получалось, приезжали сюда раз в год, детей привозили. Наши мужчины залезали наверх и водружали красный флаг, но его снова срывали. Наш первый секретарь обкома Владимир Фишман приложил много усилий, чтобы музей заработал. В какой-то момент обратились в Министерство культуры РФ, нас услышали, и вот сейчас памятник открывают. Мы очень рады и благодарны Минкультуры. Я не припомню, чтобы за последние 20-30 лет на Дальнем Востоке восстанавливали именно советские памятники, памятники, связанные с Гражданской войной. Мне кажется, что мемориал — первый».

Минкультуры РФ начало работать над восстановлением мемориала в 2020 году. Тогда был заключен первый контракт. В 2021 году Российское военно-историческое общество разработало концепцию экспозиции «Памятника-музея, сооруженного в честь Волочаевских боев». На его реставрацию ведомство выделило 25 млн рублей, а на создание экспозиции — 12 млн.

Скульптуру красноармейца отреставрировали, а главное — вернули винтовку. Воссоздали фасады, застеклили окна, обустроили интерьеры. Собрали экспонаты для выставки, оснастили музей мультимедийными комплексами. Так что сейчас мемориал отвечает всем требованиям нового времени.

14 мая состоялось торжественное открытие. Приехали важные гости — замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, представитель управления президента РФ по общественным проектам Владислав Кононов, зампредседателя правительства ЕАО Илья Семенов, первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

На фоне пронзительно синего неба сияло белоснежное здание. На его крыше снова стоял красноармеец с винтовкой Мосина в руке. Внизу развевались флаги — разные, но красных было больше. Молодые люди, люди среднего и, как теперь принято называть пожилых, люди третьего возраста толпились на вершине сопки, ожидая открытия.

— Сегодня действительно исторический день и событие не только для Еврейской автономной области и Дальнего Востока, но и для всей нашей страны. Мы открываем музей, посвященный трагическим событиям, со времен которых прошло уже 100 лет. Музей был создан в 1928 году, но, к сожалению, в постсоветский период незаслуженно был забыт и практически утрачен. И мы восстанавливаем эту историческую справедливость, — сказала на церемонии открытия замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

По ее словам, очень скоро этот музей станет яркой точкой на туристической карте нашей страны. В мемориале побывает каждый школьник Дальнего Востока и ребята из других регионов нашей страны. Ведь крайне важно хранить память о каждой странице нашей истории и рассказывать о ней подрастающему поколению, воспитывая чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну.

Следом взял слово начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах управления президента РФ Владислав Кононов. Он рассказал, что для власти Дальний Восток является очень важным регионом. Поэтому три года назад в соответствии с поручением президента РФ здесь появился первый федеральный музей. Под федеральное ведение был взят музей имени Арсеньева во Владивостоке. В этом же городе строится суперсовременный культурный кластер.

— Сегодня мы открываем очередной федеральный музей, поскольку мемориал относится к ведению федерального агентства по управлению памятниками истории и культуры. И мы действительно восстанавливаем историческую справедливость. Ведь история нашей страны, история России, началась не в 1991 году, история нашей страны началась не в 1917-м. Истории нашей страны более 1160 лет. И вот это единство и преемственность исторических эпох — это то, что нас объединяет; то, что делает нас единым народом с общей единой историей. Совершенно неважно, кто победил или проиграл — в гражданской войне нет победивших, в гражданской войне обе стороны проиграли, — поделился он.

Ораторов было немало, так или иначе они говорили и о том, что памятник знаменует победу над интервентами. А их было немало во время гражданской войны: 150 000 иностранных штыков помогали белой армии.

Последним выступал первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания ЕАО Владимир Фишман. Именно он на протяжении многих лет добивался восстановления музея.

— Мы не забывали этот мемориал, приводили сюда детей, объясняли, что здесь происходило. Открытию музея мы очень рады, благодарны Минкультуры за его восстановление. Но считаем, что музей должен называться по-другому. Не просто памятником, посвященным Волочаевскому сражению, а памятником, посвященному победе народно-революционной армии ДВР над белоповстанческой армией. Это его первоначальное название, — волнуясь, говорит Фишман. — Выступающие передо мной говорили, что гражданская война — это плохо. Это и в самом деле плохо. Но виноваты всегда в гражданской войне власти. Говорили и об интервенции. Четыре года она была здесь. И мы не можем уравнивать участников Волочаевского сражения, ведь одна из сторон служила интервентам. Мы сделали музей для того, чтобы воспитывать молодое поколение в духе патриотизма. А можно ли юных дальневосточников так воспитать, если даже комплекс мы не можем назвать настоящим именем?

Высокий мужчина, размахивая микрофоном, убеждает в чем-то собеседницу. Сквозь шум долетают слова: «не было здесь уже никаких интервентов, здесь красные вляпали белым». Разгоряченный оратор оказывается местным журналистом Игорем Файманом.

— В 20-м году с Дальнего Востока уже ушли американцы, итальянцы, греки, сербы, китайцы. Только японцы остались. Но на Волочаевской сопке не было японцев. Тут были белые, которые вышли под командованием генерала Молчанова из Владивостока. Красная армия им вляпала и здесь, и в других местах, и под красными знаменами вошли сначала в Хабаровск, а затем во Владивосток, — рассказал он «Культуре». — Вот тут говорили: гражданская война, нет победителей, назвали трагическим событием. Это, конечно, так. Но любая война — трагедия. Например, в США помнят войну между Севером и Югом, однако никто не говорит, что победителей не было. В гражданской войне в США победил Север, и все помнят об этом. А у нас — нет победителей. Пока мы не скажем, что победа здесь — это победа красной армии над белой, истории у нас не будет. Конечно, сейчас уже не 90-е, у власти меняется отношение к советской истории. Но не до конца.

Файман вспоминает свежий скандал, когда праздничный парад, посвященный 9 Мая, устроители проиллюстрировали фотографией Бонни и Клайда — американских преступников. По мнению собеседника, такой непрофессионализм связан с плохим знанием истории, и отказывая мемориалу в первоначальном названии, мы рискуем и дальше продолжать плохо образовывать молодежь.

— Если речь зашла о ВОВ, то и тогда это была не абстрактная победа, а победа советского народа над немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945 года. И именно события гражданской войны заложили основу будущей Победы. Потому что рабоче-крестьянская армия, которая раньше била прежде всего белогвардейцев, а не интервентов, именно она водрузила знамя Победы над Рейсхтсагом, — говорит он.

По музею бродит довольный красноармеец. Его зовут Евгений, он участник Хабаровской группы военно-исторической реконструкции «Народоармеец». С неохотой реконструктор подтверждает, что в Волочаевском сражении интервенты не участвовали. Доказывают это и документы, и многочисленные артефакты.

— Здесь все пропахано и пронизано гражданской войной. Мы до сих пор находим оружие, патроны, личные вещи. А конкретно этот бой зимой был, хоронили мало, люди просто вмерзали. Снарядов очень много находим. Видно, где стояли пулеметы белых, где красных. К Волочаевскому сражению интервентов здесь не было, но саму белоповстанческую армию (потом она будет называться войском Земской рати) финансово японцы поддерживали. Здесь на белых, окопавшихся на сопке, наступали красные. Знаете, существует мнение, что рабоче-крестьянская армия была сбродом: с плохим вооружением, без выучки. Но по факту такой армией была именно белая. Их войско состояло из совершенно различных частей, у них было хуже оружие и снабжение, обмундирование, — говорит он «Культуре».

За моей спиной стоят молодые девушки. Отведя от лица красное полотнище — ветер упрямо выдувает на меня знамя КПРФ, спрашиваю за кого девушки: за белых или за красных. Миловидная собеседница с длинными волосами пищит: за красных, но тут же умолкает. Ее более рослая подруга с подозрением смотрит на меня и, помолчав, нехотя отвечает: «Мы сами за себя. Ни за белых, ни за красных. Какая разница уже, ничего не вернуть, и было это 100 лет назад».

Я вспомнила, как Галина Диденко уверяла меня, что молодежь в ее поселке интересуется партийной жизнью. По ее словам, в поселковой организации КПРФ из 11 человек 9 — молодые люди.

По сопке заливисто разлился марш приамурских партизан: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с бою взять Приморье — Белой армии оплот». Песен белоповстанцев просто не оказалось, организаторы их даже не стали искать. В нашу культуру они не вошли. Это не значит, что их не существовало, или в переделанном виде белогвардейские марши и романсы не «перешли» на сторону красных. Но факт остается фактом: над мемориалам, посвященном примирению красных и белых, над местом, где не было победы, звучали песни победителей.

И останутся, как в сказке,

Как манящие огни,

Штурмовые ночи Спасска,

Волочаевские дни.

Разгромили атаманов,

Разогнали воевод

И на Тихом океане

Свой закончили поход.

Фотографии предоставлены Министерством культуры РФ.