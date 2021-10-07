Время обнимать и уклоняться: стартовала Уральская индустриальная биеннале

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

В первых числах октября на фасаде Главпочтамта в Екатеринбурге появились большие буквы телеграммы: «Во все завтра зпт которые мы предпочитаем не верить тчк». Здание эпохи конструктивизма стало одной из основных площадок 6-й Уральской индустриальной биеннале.

Кураторы основного проекта 6-й биеннале — руководители художественного музея Staatliche Kunsthalle Baden-Baden Чала Илэке и Аднан Йылдыз, а также берлинский архитектор и куратор Ассаф Киммель — опирались на роман Евгения Замятина «Мы», который был написан ровно сто лет назад, в 1921 году. Проанализировав персонажей и ключевые главы антиутопии, они связали площадки биеннале с основными посылами книги. Кроме того, кураторы предложили свой взгляд на площадки как на серию «планит», обращаясь к утопическим архитектурным идеям Казимира Малевича. «Рукотворные планеты для землянитов» ожили в виртуальном пространстве и зависли над теми точками города, где представлены работы художников: над зданиями Уральского оптико-механического завода, Главпочтамта, Екатеринбургского цирка и над бывшим кинотеатром «Салют». Рассмотреть объекты можно в панорамах «Яндекс.Карт».

Подготовка программы велась во время карантина, кураторы не могли посещать мастерские художников и много общались онлайн. Тем не менее, многие авторы смогли добраться до Урала, чтобы лично представить свои работы. В основном проекте 6-й Уральской индустриальной биеннале заявлены 52 художника и художественных коллектива из 23 стран и регионов.

До 5 декабря они показывают в Екатеринбурге 76 работ в самых разных жанрах. Еще летом начали работать арт-резиденции биеннале в Свердловской и Челябинской областях. В Кыштым, Нижний Тагил, Сатку и другие города, где создавали свои произведения художники, были продолжены специальные маршруты для зрителей, которые могли отправиться туда организованно в выходные дни. Общей темой биеннале-2021 стала измененная цитата из Екклесиаста: «Время обнимать и уклоняться от объятий».

«Выбирая манифест, мы предсказали сегодняшнее состояние современной культуры. Шестая биеннале привлекает внимание к процессам трансформации и глобальных изменений. От макрокосма биеннале 2019 года, темой которой было «Бессмертие», обсуждения привели нашу команду к теме телесности. Подготовка проекта велась во время пандемии, мы переживали состояние полной неопределенности и надеялись, что осенью 2021 года сможем открыть выставку уже в постковидной реальности, возвращая ценность живого взаимодействия с искусством», — рассказала газете «Культура» Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале.

Уральская индустриальная биеннале стала одной из главных российских площадок современного искусства. Аналогичные по масштабам и смыслам проекты в Ливерпуле, Шардже и Стамбуле перенесены на будущий год. Бюджет Уральской биеннале в этом году составил около 100 млн рублей, из которых 40 млн – государственные средства и 60 млн — спонсорские.

Самая большая площадка биеннале расположена на Уральском оптико-механическом заводе (входит в госкорпорацию «Ростех»). Он уже принимал биеннале два года назад. Но если тогда это были пространства, ожидавшие реконструкции, то сейчас это новое светлое помещение. При входе на площадку зрителей просят быть внимательнее: на белом полу лежит огромная белая салфетка-паутина. Ее за семьсот дней связала вручную Шейла Камерич из Боснии. Шейла назвала свой объект «Опасная работа», потому что вязание стало для нее способом рефлексии — художница была свидетельницей военного конфликта в Боснии и Герцеговине. Кроме того, она вложила в свою «Опасную работу» высказывание о женском социальном рабстве и желании освободиться от навязанных ограничений, опутывающих как паутина или сеть.

Женской теме на нынешней биеннале посвящены еще несколько работ — так например, на Главпочтамте был представлен перформанс Мехтап Байду — курдской художницы из Турции, живущей в Германии. Она попросила женщин из разных стран прислать ей посылки с «камнями желаний». Мехтап объяснила, что в детстве участвовала в традиционном ритуале, но запомнила его только фрагментарно. Курдские женщины отправлялись в путешествие к реке или к скалам и пытались приложить свой маленький камень к большому, надеясь вопреки логике, что камни слипнутся и таким образом даже самое нереальное желание обязательно сбудется. Воспоминания об этом ритуале подтолкнули художницу отдать дань ожиданиям женщин, которых так и не услышали в обществе и чьи желания остались нереализованными.

Работа болгарского художника Антона Стоянова, представленная на площадке Оптико-механического завода, в первые же дни работы биеннале стала хитом в соцсетях. Его арт-объект «Без названия» собран в технике ассамбляжа. Материалом послужили белые носки разной степени поношенности и загрязненности, принадлежащие самому художнику. Таким образом Антон Стоянов предлагает пересмотреть наши привычные представления о грязи и гигиене.

В Екатеринбургском цирке посетителям предлагают серию перформансов. До 24 октября цирк полностью предоставлен художникам. Так, например, художница из Гватемалы Майя Саравия приглашает зрителей присоединиться к перформансу «Теория призрака. Часть 2» и исследовать истоки реггетона — музыки, зародившейся в 1980-х годах в Пуэрто-Рико.

На площадке бывшего кинотеатра «Салют» проходит публичная программа биеннале, а также представлены работы художников, среди которых, например, In Vitro — черно-белый короткометражный научно-фантастический фильм на арабском языке, повествующий о жизни после масштабной экологической катастрофы. Его автор Лариса Сансур из Палестины, которая сейчас живет в Лондоне.

Все площадки 6-й Уральской индустриальной биеннале открыты до 5 декабря (кроме цирка, который работает только до 24 октября). Программа включает в себя более 150 проектов и мероприятий, организованных в Екатеринбурге и еще восьми городах Урала, а также в Тюмени и Тобольске.

Справка: Уральская индустриальная биеннале — крупнейший региональный международный художественный проект на территории РФ — проводится с 2010 года и исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. Организаторами биеннале являются Государственный центр современного искусства в Екатеринбурге и Центр поддержки и развития современного искусства ZAART, а также, с 2020 года, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Фотография -- Антон Михайлов. Предоставлена организаторами Уральской индустриальной биеннале. Фото на анонсе: www.uralbiennial.ru.