Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края: «Шукшинские дни» — собрание народных энергий и сил»

Алексей КОЛЕНСКИЙ, Сростки

В завершении масштабного алтайского фестиваля, посвященного памяти писателя, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина, корреспондент «Культуры» пообщался с министром культуры Алтайского края.

— Существует ли особый культурный код жителя Алтайского края?

— В прошлом году мы провели круглый стол, пытались порассуждать на эту тему. Прежде всего, нужно обратить внимание на факторы, которые нас сформировали. Регион обживали старожилы и огромное количество переселенцев. Вся степная часть Алтайского края — между Барнаулом и Казахстаном была заселена благодаря столыпинской реформе. Наши степняки обладают большой выносливостью, они — самые крепкие люди в хозяйственном смысле, освоившие наименее комфортные, по сравнению с предгорьями, земли.

Вторая волна — военная эвакуация. Алтай служил надежным трудовым тылом России; в Барнауле ООН установило одно из трех рериховских знамен мира — более ста лет на территории края не было войн и вооруженных столкновений. Но если бы не Великая Отечественная, у нас не было бы массы заводов, специалистов и музейных фондов, обогативших производственную, научную и культурную жизнь республики. Третья волна — целинники. Представьте характер человека, десантировавшегося в чистом поле с парой чемоданов и, порой, с семьей... Внутренний заряд не просто ударного труда, а вбуравливания в землю и выживаемости у нас очень высок!

Вспомним наших земляков — Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Германа Титова, Михаила Калашникова, Роберта Рождественского, Михаила Евдокимова. В их биографиях схожий сюжет: без финансовой или социальной поддержки родственников мальчик из сельской глубинки совершает рывок, выносящий его на орбиту всероссийской славы. Какая пружина должна быть в этом человеке! Мы можем гордиться ими и потому, что каждый из перечисленных героев возвращался в край и старался что-то сделать для малой Родины. Никто не рвал связи с Алтаем — я бы назвала это верностью, укорененностью; и мы почитаем хранителей нашей земли. Как и вся страна, край живет в непростой демографической ситуации, усиливаемой оттоком населения — пустеет глубинка, оголяются территории, беспокоимся — не заселят ли нам китайцев. В этом плане пример людей, старавшихся сохранить и преумножить достояние малой Родины, является основой нашего культурного кода.

— Что можно сделать для жителей Алтайского края, прикипевших к родной земле?

— Создавать рабочие места и комфортную культурную среду. Это широкий фронт, по которому мы постоянно работаем, где-то более, где-то менее успешно. Культурная сфера существует в контексте социальных процессов — большинство наших людей честно работают, сознательно культивируют свои корни. Живой пример — шестнадцать лет восстанавливающий Архиерейское подворье историк и краевед Павел Коваленко. Значение его подвижничества выходит далеко за пределы Бийска, так же, как и «Шукшинские дни» в Сростках, собирающие людей со всех концов России. Их центром стал мемориальный музей, возглавляемый уроженкой села Мариной Торопчиной. С детских лет она входила в детский клуб «Шукшинята», затем возглавила его, работала в школе завучем по воспитательной работе… Она возглавляет музей всего несколько лет, но у меня такое чувство, что она всегда была его директором — это человек на своем месте.

Когда человек находит это место, получает ощущение правильного приложения своих сил и заряжает ими всех людей вокруг. Так, например, гости фестиваля были под большим впечатлением от пластического спектакля одного из ведущих коллективов края — хореографического ансамбля «Алтай», основу которого составляют выпускники нашего института культуры. Нередко к нам приезжают режиссеры для реализации своих замыслов, им удается сделать то, чего бы они никогда не смогли на столичных площадках... Мы не считаем себя провинцией, мы — один из центров России; родившись и работая здесь, я ощущаю, что нахожусь в центре мира. Едва ли где-нибудь еще смогла бы реализоваться и получать мощную отдачу от людей, мне понятны и близки их стиль, юмор, энтузиазм.

— Есть ли стратегические проблемы культурной инфраструктуры, требующие решения?

— Да. Практически все культурные объекты Барнаула сосредоточены в центре. Новые жилые районы, почти полгорода, их лишены. Не хватает даже библиотек. Мы — дотационный сельскохозяйственный регион, и каждая новая стройка для нас архисложна, поэтому поддержка федеральных программ для нас крайне важна. Сейчас есть проект, и мы планируем строительство новой школы искусств в одном из новых микрорайонов Барнаула.

— Сколько в регионе школ искусств?

— Восемьдесят девять, в самом Барнауле — восемь плюс филиалы.

— Сегодня немалые средства тратятся на модернизацию и ремонт учреждений культуры, а в отдельных случаях и строительство. Так, недавно мы в Барнауле построили новый театр кукол «Сказка». За последние годы привели в порядок почти всю концертно-театральную сеть, сделали ряд мемориальных музеев на малых родинах знаменитых земляков — такой программы больше ни у кого нет.

Много внимания уделяем сельским объектам — а ведь большая часть учреждений культуры края находится на селе. Сеть у нас огромная — больше двух тысяч учреждений, и, безусловно, есть и объекты в очень ветхом состоянии. Вместе с тем целый ряд муниципальных домов культуры и клубов, ДШИ и библиотек мы привели в такое состояние, что им могут позавидовать и жители Барнаула, — теперь это настоящие культурные центры районов и малых городов.

— Культурное краеведение — перспективный тренд! А в чем состоит уникальность Шукшинского фестиваля?

— Во всем, с первых же дней жизни. Он сформировался почти спонтанно, спустя два года после смерти Василия Макаровича, вызвавшей большой резонанс — все понимали, что популярнейший земляк ушел на взлете, в сорок пять лет, это было как гром среди ясного неба! На центральной сросткинской площади у кинотеатра «Катунь» стали проводиться Шукшинские чтения. За минувшие годы фестиваль постепенно обрастал разными форматами — ныне это недельный, крупнейший всероссийский фестиваль, который идет в тринадцати населенных пунктах по разным направлениям: кино, выставки, спектакли, концерты, ярмарки. Афиша основных мероприятий включает семьдесят позиций, но по факту в одном только Бийске в этом году план фестиваля состоит из ста тридцати событий.

Показы кинофестиваля включают пятьдесят картин. Главных направлений фестиваля — три. Первое — «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» включает творческие встречи и презентации книг; Барнаул — единственная точка на карте России, где по красной дорожке проходят писатели. Причем первыми, это моя позиция: в русской культуре всегда был (и должен оставаться!) приоритет художественного слова. Одновременно это прямая отсылка к Шукшину, главным делом жизни для которого была литература. Всего за год у нас проходят двадцать литературных чтений — известных и алтайских авторов, например, Владимира Бушунова и Владимира Свинцова, Анатолия Соболева.

Самое звонкое событие «Шукшинских дней» — 26-й кинофестиваль с тремя конкурсами, фильмами, посвященными СВО, и впервые собранной в этом году анимационной программой. Девиз нашего смотра сформулировал Василий Макарович: «Нравственность — есть Правда». Сквозная тема — нравственный выбор, делающий человека человеком. Есть специальные фестивальные проекты — молодежная секция Союза кинематографистов проводила киношколу, в рамках которой было снято несколько короткометражек. Есть и образовательная программа, в этом году посвященная искусственному интеллекту, уже помогающему в создании фильмов. От ИИ уже некуда деться, важно управляемо входить в новые технологии, не бояться их, как бабайки, учиться применять там, где они нужны.

Третье направление — народные мероприятия. Фестиваль открывается на барнаульской улице Шукшина и завершается на горе Пикет, привлекающей в эти дни тысячи туристов. Тут же в Сростках проходит ярмарка ремесел и кулинарии, конкурс народных коллективов и театральной самодеятельности, музейные выставки. Сюда словно реки стекаются потоки людей из всех тринадцати охваченных смотром районов. Важно, что фестивальная сцена находится прямо напротив знаменитого памятника Василию Макаровичу — все звучащие на ней слова произносятся в его присутствии… «Шукшинские дни» — не просто собрание людей, а народных энергий и сил!

— Как обстоят дела с туристической доступностью края?

— Неоднозначно. Мы обладаем самой протяженной сетью дорог, но сегодня Алтай (и республика, и Алтайский край) — один из достаточно дорогих центров российского туризма, входящих в пятерку лучших курортных зон страны.

— Становятся ли местом силы новые, модельные книгохранилища?

— Конечно, в малых городах и селах есть библиотеки, которым завидуют и барнаульцы. Ряд крупных домов культуры советской эпохи утрачивается, но львиная доля расходов уходит на муниципальные объекты. Интенсивность их развития зависит от человеческого фактора. Библиотеки Рубцовска и Славгорода стали центрами всей культурной городской жизни — там действуют и киноклубы, и литературные гостиные, и все электронные услуги. Я со всеми на связи, всегда вижу, что где происходит. Вообще, в расчете на муниципальный район, а их у нас пятьдесят девять, более двух тысяч учреждений культуры. Мы входим в первую пятерку России по количеству, но, увы, не бюджетной обеспеченности очагов культуры! Стараемся развивать учреждения районных центров, а на села смотрим по приоритету количества жителей.

— Мы живем в эпоху все более неопределенного будущего… Как повлияла на алтайскую культуру СВО?

— На эту тему рассуждать непросто — страна находится в процессе незавершенных перемен. Мы ведем крупную реставрацию краевого Музея военной истории, где будет экспозиция СВО. Мемориальные экспозиции есть во всех муниципальных краеведческих музеях. Устанавливам бюсты героев, памятные доски, в школах есть уголки, посвященные участникам военной операции, в каждой концертной программе есть номера, посвященные этой тематике.

Тут нужно находить здоровый баланс, как говорит наш президент: мы не отменяем мирную жизнь, за которую сражаются наши ребята. Порой сферу культуры упрекают: идет война, а вы поете и пляшете… Я исповедую политику государства в сфере культуры и объясняю, что наши задачи не относятся к сфере развлечений. Слово «досуг» просто отсутствует в полномочиях и документах ведомств культуры краевого уровня. Наша работа — просвещение, поддержание духа и настроения людей, и эта задача в трудные времена еще более необходима. Стоит ли говорить, как важно это и для работы с детьми и подростками. Своей работой сажаем семена, и важно, чтобы они прорастали.

Есть поговорка: «Какой волк сильнее? Тот, которого ты кормишь!» Мы должны «накормить волка», помогающего человеку жить, дающего опору самосознания в искренности, доброте, взаимопомощи. Если этим не заниматься, а черпать масскульт из интернета, шоу-бизнеса и телевидения, жизнь превратится в кромешный ад. Ничто перечисленное зачастую не имеет отношения к культуре. Человеку нужны силы для сопротивления тяжелым жизненным обстоятельствам, созидания, для этого нужно иметь внутри солнечную батарейку — а наша задача ее запитать.

Фотографии: Ольга Дубина/предоставлено Еленой Безруковой. На анонсе: Евгения Савина / предоставлено пресс-службой Шукшинского фестиваля.