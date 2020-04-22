Как «Тотальный диктант» покорил мир

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА









«Тотальный диктант» — интеллектуальный проект, продвигающий русский язык. За 17 лет он сумел завоевать невероятную популярность: его аудитория выросла более чем в полторы тысячи раз — с 150 до 236 284 человек. Акция, которая традиционно проводится весной, в этом году из-за эпидемии была перенесена на 17 октября. Сколько придет людей, сказать сложно, но в последний раз диктант охватил 81 страну, 1239 городов. Парадокс, что начиналось все как шуточная инициатива студентов Новосибирского государственного университета. Тогда, в 2003-м, никто и подумать не мог, насколько успешным окажется «Тотальный диктант».





Материал был опубликован во втором номере газеты «Культура» от 27 февраля 2020 года.





Фото на анонсах: Сергей Ведяшкин, Александр Авилов / АГН «Москва»

— Не кажется ли вам, что в наши дни происходит целенаправленное уничтожение русского языка? — дама, заметно волнуясь, говорит в микрофон. — СМИ, и в первую очередь телевидение, издеваются над русским языком. Вспомните передачу Малахова «Аффтар жжот». Это растиражировано на плакатах и баннерах, используется в рекламе. Более того, в язык проникла масса иностранных слов, которые легко было бы заменить русскими. Не пора ли что-то с этим делать?Кинозал московского Музея космонавтики заполнен журналистами. Кое-кто сочувственно кивает, в других концах зала раздаются смешки.Вопрос адресован писателю Андрею Геласимову — автору текста «Тотального диктанта – 2020». Геласимов только что закончил читать журналистам демодиктант — пробную версию, на которой сотрудники СМИ смогли проверить свою грамотность: своеобразный тест-драйв. Демоверсию, как и основной текст (который все изначально должны были узнать 4 апреля, но из-за карантина дату перенесли на 17 октября), писатель посвятил космосу. Отсюда — выбор площадки.Геласимов отвечает спокойно и мягко — руководитель творческого семинара в Литинституте знает, как утихомирить взбудораженную аудиторию.— Это вопрос для серьезной дискуссии, здесь мы не можем его решить. Я лично уверен: любой язык — настолько могучая и живая вещь, что ему ничто не вредит. Во-первых, он меняется, возможно, и под влиянием тех негативных факторов, о которых вы сказали. Но негативные факторы действуют как прививка: когда не хотим заболеть, прививаем немного «болезни». А что касается проникновения англицизмов и галлицизмов — по этому поводу уже 200–300 лет бьют тревогу, однако мы до сих пор не заговорили ни по-английски, ни по-французски. Адмирал Шишков, возглавлявший в начале XIX века литературную Академию Российскую, даже ругался с Пушкиным на эту тему.Дама хочет что-то возразить, но микрофон передают дальше: встреча подходит к концу, а желающих задать вопросы Геласимову еще много.— Язык — это «сборка» идентичности, — объясняет Илья Стахеев, заместитель директора Центра научной коммуникации Университета ИТМО и член Правления фонда «Тотальный диктант». — За рубежом больше всего людей приходит на «Тотальный диктант» в Таллине. Для них это способ обозначить свою позицию: я русскоговорящий, это моя культура, мой язык, моя литература, мое славное прошлое и великое будущее. Кажется, звучит чересчур серьезно, но на самом деле «Тотальный диктант» затрагивает глубинные вопросы, о которых человек зачастую не задумывается.Илья — один из основателей «Тотального диктанта», живет в Петербурге. Тогда, в 2003-м, он был магистрантом философского факультета Новосибирского университета. А еще активным участником «Глум-клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета, устраивавшего веселые акции и капустники.— В НГУ есть традиция празднования факультетских дней, — объясняет Стахеев. — У гумфака были свои мероприятия, конкурсы, капустники. Но не было события, которые привлекало бы внимание за пределами факультета. Однажды, гуляя по осеннему Академгородку — самому прекрасному месту в мире, мы придумали провести «антидиктант». У нас уже устраивали «Антинаучную конференцию», в рамках которой делали всякие смешные доклады. И вот захотелось деконструировать все скучное, постное и серьезное, что связано с диктантом, начиная от фигуры диктующего — мы специально назвали его диктатором. Идею докрутили в «Глум-клубе», родилось название «Тотальный диктант». Говорят, его придумал я, сам уже не помню. Но в то время я увлекался идеями о тотальности языка и невозможности выйти за его рамки, так что может быть. В общем, весной 2004-го мы провели первый диктант. Выпросили у НГУ поточную аудиторию, развесили по студгородку смешные объявления и удивились, когда случился аншлаг. Первым диктатором был самый харизматичный преподаватель гумфака, историк Сергей Куликов. Он читал отрывок из романа «Война и мир» — про Андрея Болконского и дуб.Автор этой статьи в 2004 году тоже училась в НГУ и не могла подумать, что эта забавная акция когда-нибудь станет массовой. Впрочем, отцы-основатели «Тотального диктанта» сами не догадывались, что ждет их детище.— Все пошло иначе, чем нам виделось в студенческие годы, — вспоминает Илья Стахеев. — Конечно, никто не предполагал, что акция будет масштабирована на весь мир. Наш «Глум-клуб» вообще считал, что диктант — некий побочный продукт. Главное все-таки — хороший капустник. Кто бы знал…Поначалу «Тотальный диктант», несмотря на локальный успех, рос скромными темпами: первые пять лет аудитория составляла 150–250 человек. Прорыв случился в 2009 году, когда организаторы пригласили на роль диктатора московского певца-перформера Псоя Короленко. Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, присоединившаяся к команде в 2007-м, во время учебы на третьем курсе гумфака НГУ, вспоминает:— Мы загорелись идеей позвать Псоя Короленко, потому что он тоже филолог, яркая и интересная личность. К тому же с ним были знакомы «глумклубовцы» старшего поколения: он приезжал в Академгородок на фестиваль разговоров «Кухня», с ним общался Илья Стахеев. К счастью, Псой Короленко согласился, а деканат дал денег на билет. Мы разослали пресс-релизы, в которых написали, что московская звезда приезжает диктовать текст для «Тотального диктанта». Понятно, что большинство новосибирцев не знали, кто такой Псой Короленко, однако новость попала почти во все СМИ, даже в газеты, которые бесплатно раскладывают по почтовым ящикам. В итоге вместо 250 человек пришли почти 650, набралось две поточные аудитории. Псой читал отрывок из «Невского проспекта» Гоголя и превратил диктант в настоящий перформанс. И мы поняли, что можно делать ярче, круче, интереснее.По словам Ребковец, тогда же стало ясно, что акцию можно проводить не только в НГУ — все-таки Академгородок находится в 30 километрах от Новосибирска, и ездить туда удобно не всем. Значит, нужно расширяться, занимать другие площадки. «Еще мы поняли, что проверка работ ночью, вполглаза, силами студентов — не то, что нам нужно». В итоге в 2010 году у акции появился Экспертный совет, в который вошли филологи. Тогда же тексты для диктанта стали писать современные авторы: первые пять лет участникам читали отрывки из произведений классиков — Толстого, Гоголя, Киплинга.— На этот счет существует байка, — рассказывает Ксения Эрдман, отвечающая за пиар-сопровождение «Тотального диктанта». — В 2009-м вместе со мной диктант пошел писать мой бывший супруг. А он айтишник — хитрый и ленивый. Когда начали диктовать текст Гоголя, быстро нашел отрывок в интернете и, отключив слух, стал переписывать. Если бы слушал, узнал бы, что из оригинального текста выпустили два абзаца. А он просто переписал слово в слово. Естественно, это заметили проверяющие. Супруг на голубом глазу утверждал, что цитирует Гоголя абзацами на память. В общем, после этого было решено брать для диктанта оригинальные тексты, которые нельзя найти в Сети. А мой бывший муж до сих пор гордится тем, что невольно повлиял на развитие проекта.Первым, к кому обратились ребята из «Тотального диктанта», стал литературный тяжеловес Борис Стругацкий. Случайность или тонкий маркетинговый ход?— Мы думали, какого большого писателя можно было привлечь, — рассказывает Ольга Ребковец. — Это сейчас почти у каждого автора есть аккаунт в «Фейсбуке», сайт, личный менеджер: звони, предлагай. Да и диктант стал популярным, а тогда мы были неизвестным проектом из Новосибирска. Однако в итоге сработала теория пяти рукопожатий. Мы дружим с писателем-фантастом из Академгородка — Геннадием Прашкевичем, он не раз участвовал в мероприятиях Дня факультета. Геннадий Мартович сотрудничал со Стругацким, и мы попросили нас порекомендовать. Борис Натанович ответил нам немножечко с сарказмом: мол, терпеть не могу диктанты и всякую диктатуру, но ладно, присылайте вопросы и делайте с моими ответами что хотите. Так у нас появился первый авторский текст — от Стругацкого.С тех пор авторами «Тотального диктанта» успели стать Евгений Водолазкин и Алексей Иванов, Дина Рубина и Захар Прилепин, Андрей Усачев и Дмитрий Быков, Леонид Юзефович и Гузель Яхина, а также Павел Басинский. Кандидатуру подбирают примерно за год — весной. Летом организаторы получают от автора текст, а в начале осени встречаются с писателем, чтобы обсудить детали. Как рассказал Владимир Пахомов, председатель филологического совета «Тотального диктанта» и главный редактор портала «Грамота.ру», технического задания авторам не дают — они сами выбирают, о чем писать.Кстати, участвовать в акции соглашаются далеко не все писатели. Кто-то отказывается, потому что у него плотный график. Бывали случаи, когда автор признавался, что не понимает идеи «Тотального диктанта». «А иногда говорили: «Мне настолько тяжело даются мои тексты, что не представляю, как в них будут филологически «ковыряться», — вспоминает Владимир Пахомов.Последний аргумент, на самом деле, серьезный. Над текстом «Тотального диктанта» работает филологический совет: выверяют каждую букву и знак препинания — чтобы при проверке избежать разночтений. И порой просят автора что-нибудь изменить. Например, сделать части текста, созданные для четырех часовых зон, одинаковыми по сложности.— Или заменить слово на более любопытное с орфографической точки зрения, — объясняет Пахомов. — Потому что слово «простой» писать не так интересно, как «немудреный». Но мы не усложняем специально текст, не ставим двадцать книжных слов, чтобы никто вообще не справился с диктантом.Авторы, как правило, идут навстречу. Но иногда отстаивают свою точку зрения.— В тексте Гузель Яхиной для диктанта 2018 года в третьей части были такие слова: «Язык прилипал к нёбу и мешался меж зубов, как чересчур большая и плохо проваренная клёцка», — вспоминает Владимир Пахомов. — Образ показался нам слишком физиологичным, и мы осторожно спросили, нельзя ли убрать. Но Гузель эта метафора была дорога, и она попросила оставить. Мы, конечно, пошли навстречу, ведь это авторский текст.С каждым годом писатели все сильнее вовлекаются в мероприятия «Тотального диктанта». «Стругацкий не прилетал в Новосибирск, просто прислал текст, — объясняет Пахомов. — Дмитрий Быков уже приехал диктовать в Академгородок. Захар Прилепин написал не один текст, а три — мы как раз начали делать варианты для разных часовых зон». В 2018 году на конференции «Тотального диктанта» появился демодиктант, который писали участники научного мероприятия. В следующем году частей стало четыре — был создан вариант для Америки.Как автор нынешнего «Тотального диктанта» относится к свалившимся на него обязательствам? «Для меня это, прежде всего, нарушение личного пространства, это большая персональная драма, — неподражаемо отвечает Геласимов. — Я веду замкнутый образ жизни, и все это дается тяжело. Почему согласился? Надо выходить из зоны комфорта — менять воду в аквариуме, чтобы рыбки не сдохли».Впрочем, для писателей участие в акции — не только тяжкий крест, но и продвижение себя и своего творчества. «Павел Басинский, автор текста 2019 года, недавно рассказал, что по итогам прошлого года вошел в топ персон в области культуры и искусства, чаще всего упоминавшихся в прессе, — поясняет Владимир Пахомов. — Хотя не написал за это время ни одной книги».Так что цель диктанта — не только продвижение грамотности, но и развенчание мифа о смерти русской литературы. «Некоторые считают, что после Чехова не было хороших писателей, — рассказывает Пахомов. — Это не так. Есть много современных авторов, которые создают прекрасные произведения — ничуть не уступающие русской классике. И мы знакомим читателей с этими текстами».Впрочем, грамотность тоже важна. Между прочим, оценку «отлично» получают примерно пять процентов участников «Тотального диктанта»: это соотношение одинаково и в России, и за рубежом. Работы претендентов на «пятерку» проверяют три филолога, чтобы быть уверенными на сто процентов.— В прошлом году в третьей часовой зоне (западная часть России и Европа. —) было много пятерок, — вспоминает Наталья Лукьянова, координатор зарубежных площадок. — Штаб попросил сканы этих работ, чтобы наши филологи дополнительно их проверили. Большая часть оценок подтвердилась, лишь в некоторых работах нашли ошибки и поставили четверку.И все же «Тотальный диктант» больше, чем просто филологическое состязание. Именно поэтому его онлайн-версия — а писать диктант на сайте можно одновременно с теми, кто сидит в аудиториях — пока не столь популярна.— Акция связана не только с проверкой грамотности, но и с приятным времяпрепровождением, — отмечает Ксения Эрдман. — Своеобразный флешмоб, который дарит чувство единения. По той же причине люди участвуют в массовых забегах, хотя могли бы спокойно сидеть на диване.— Теперь, прочитав множество книг по философии, я начал понимать, почему проект стал таким успешным, — рассуждает Илья Стахеев. — Согласно идеям Витгенштейна и Хайдеггера, язык — то, что определяет наш жизненный мир. Мы воспринимаем реальность в рамках нашего языка. От него зависит, как мы любим, ненавидим, какие у нас политические и социальные убеждения, какие предрассудки… Поэтому идет борьба за монополизацию того или иного способа говорить — вспомните, например, спор о феминитивах. Вопросы, касающиеся языка, — самые болезненные и острые, они затрагивают наше бытие. Как говорил Хайдеггер, язык есть дом бытия. Я не утверждаю, что мы на 100 процентов детерминированы языком, но способы, которыми мы описываем реальность, крайне важны.Удивительно, что при всем масштабе «Тотальный диктант» остается волонтерским проектом. Ни авторы текстов, ни филологи, проверяющие работы, ни координаторы диктантов на местах не получают вознаграждения. Желающие провести диктант в своем городе обычно выходят на руководителей акции сами — работает «сарафанное радио». Их предупреждают, что нужно найти площадку для проведения диктанта, а также филологов, которые прямо на месте проверят работы. И снабжают подробными инструкциями по проведению мероприятия. «Если пользоваться ими, почти невозможно сделать что-то «не так», — рассказывает Ольга Ребковец. Но главное — в «Тотальном диктанте» стремятся выстраивать горизонтальные связи с координаторами в регионах.— У нас принцип: один город — один координатор, мы контактируем с ним напрямую, — говорит Ребковец. Опыт показал, что лучше общаться с конкретным человеком, даже если он представляет вуз или другую организацию. Именно личный контакт, хоть и дистанционный, — то, на чем держится «Тотальный диктант».Аналогичным образом, по словам Натальи Лукьяновой, выстроена работа за рубежом, где первая площадка появилась еще в 2011-м, в Бостоне. Нередко координатору приходится организовывать работу огромного количества площадок. Например, в прошлом году в Москве было 430 площадок, в Новосибирске — 75, а в Петербурге — больше сотни. Финансирование координаторы ищут сами — штаб «Тотального диктанта» обеспечивает лишь материалами — бланками, ручками. Проект не имеет постоянного источника финансирования, но с 2018 года значительная часть бюджета пополняется за счет президентских грантов, также «Тотальный диктант» реализует совместные активности с партнерами на федеральном и региональных уровнях.— Когда меня спрашивают, почему проект до сих пор жив, — признается Илья Стахеев, — честно отвечаю: в нем не так много денег, чтобы плохие люди попытались его отобрать. Вообще забрать «Тотальный диктант» уже практически невозможно. Это грандиозная сеть людей, которые увлечены хорошей идеей.Штаб — те, для кого участие в организации акции превратилось в полноценную работу, — состоит из 10 человек. Некоторые трудятся удаленно — например, из Челябинска, Владивостока, Страсбурга, но большинство собираются в московском офисе.— Коллектив очень маленький, а дел много, — рассказывает Ксения Эрдман. — Иногда люди говорят: ой, мы думали, у вас вечный праздник. Однако существует английская поговорка: No sweet without sweat. То есть: «Не потопаешь — не полопаешь». За любым праздником стоит титаническая работа. В какой-то момент мы осознали — это уже не студенческая инициатива, а огромный проект. И чтобы он развивался, нужно воспринимать его серьезно, адаптировать к нему способы, которыми управляется любая компания. Тогда можно предсказывать рост по KPI.Чтобы расти, а также привлекать к себе внимание, нужно постоянно удивлять. Таковы законы медиа. Вот «Тотальный диктант» и фонтанирует идеями, его пишут не только за рубежом, но даже в космосе и в самолетах, на ледоколах и под водой. Каждый год выбирают новую столицу — город, куда автор текста приедет читать диктант (поначалу им был Новосибирск). В этом году столицей стал Петербург, хотя имелись другие сильные претенденты, например Нукус.Кстати, звездные диктаторы — еще один маркетинговый ход. В акции участвуют разные знаменитости — от актеров и телеведущих, вроде Сергея Безрукова, Владимира Познера, Виктора Сухорукова, до инфлюэнсеров, известных в основном молодой аудитории, — например, актрисы Настасьи Самбурской. В регионах тоже стараются привлекать звезд — тех, кто заглядывает на гастроли. Для этого заранее узнают их график.Но и этого мало. С недавних пор «Тотальный диктант» устраивает автопробеги. В 2018 году команда на автомобилях проехала 5700 километров — от Новосибирска до Владивостока. В прошлом году — 13 000 километров, от Владивостока до Таллина, столицы диктанта-2019. В дороге проводили встречи с участниками, ведущие филологи читали лекции.— Этот проект очень быстро растет, — говорит Илья Стахеев. — Если попытаешься вмешаться, будешь только тормозить его, а не развивать. Я это понял примерно в 2009-2010-м. Хватило смирения отойти на несколько лет в сторону, чтобы потом вернуться и попытаться стать полезным на другом уровне. В какой-то момент ты должен признать, что «Тотальный диктант» гораздо больше и лучше тебя — каждого из нас.