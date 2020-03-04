Петербург может стать одной из площадок Дрезденского оперного бала

04.03.2020

Для этого предложена Театральная площадь северной столицы, сообщает ТАСС.

Площадь, где расположены Мариинский театр и Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, может стать бальной площадкой в сентябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга по результатам встречи губернатора Александра Беглова и президента Дрезденского бала Ханса-Йоахима Фрая.

75-летие окончания Второй мировой войны станет основным мотивом программы бала. В представлениях примут участие знаменитые музыканты и звезды мировой оперы, которые выступят в Михайловском театре и в Санкт-Петербургской академической филармонии им Д. Д. Шостаковича.

Петербуржцы и гости северной столицы смогут свободно посещать представления. Организаторы планируют провести их под открытым небом.

Кроме Театральной площади, бал будет идти в Павловском парке, в котором зарождались традиции петербургских балов. Также стоит отметить, что в Павловском парке установлен памятник австрийскому композитору Иоганну Штраусу, имя которого неразрывно связано с музыкальными праздниками.