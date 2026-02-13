В Киево-Печерском заповеднике из-за прорыва трубы затопило фондохранилище

Прорыв системы отопления привел к затоплению фондохранилища в одном из корпусов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.



Инцидент произошел в корпусе № 6, расположенном в памятнике архитектуры местного значения «Келии клирошан», сообщают украинские СМИ.





Авария случилась на чердаке здания, после чего вода залила помещения первого и второго этажей. В зоне затопления оказались музейные предметы, относящиеся к фондовым группам «Негативы», «Графика» и «Живопись». Всего под угрозой повреждения находилось около 4 тысяч экспонатов.





По данным ведомства, основной удар потока пришелся на внешние поверхности шкафов для хранения. Также зафиксировано локальное отслоение штукатурки, однако несущие конструкции здания не пострадали. Вследствие аварии уровень влажности на втором этаже поднялся до 90%, на первом — до 69%, а температура воздуха опустилась до отметки +4,5 °C.



